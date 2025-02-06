Милорад Додик решил равняться на Дональда Трампа

Президент входящей в состав Боснии Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил о скором принятии закона об иноагентах, который после резкой критики со стороны Запада был в прошлом году отозван на доработку. Президент РС напрямую связал свое решение с возвращением к власти в США Дональда Трампа. Кроме того, Республика Сербская заключила договор с лоббистской компанией из США с целью снятия американских санкций с Милорада Додика и пересмотра Дейтонских соглашений, положивших конец боснийской войне и заложивших основы государственного устройства Боснии. Теперь президенту РС остается выполнить данное год назад обещание — в случае победы Дональда Трампа провозгласить независимость Республики Сербской. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В боснийском суде завершились слушания на процессе над президентом РС Милорадом Додиком, которого обвиняют в игнорировании решений конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. В случае признания вины Милораду Додику, и так уже находящемуся под санкциями США, грозит пять лет тюрьмы и запрет заниматься политикой.

Не дожидаясь приговора, президент РС предпринял ряд шагов, направленных на то, чтобы перехватить инициативу. Прежде всего он объявил о скором принятии в республике закона об иноагентах, который сам же инициировал еще два года назад.

В прошлом году правительство РС утвердило проект этого закона и даже направило его в парламент для принятия.

К иноагентам закон относит все получающие финансирование из-за рубежа НКО, которые занимаются политической деятельностью или оказывают воздействие на общественное мнение.

Кроме занесения в специальный реестр, накладывающий серьезные ограничения на деятельность таких НКО, они могут быть вообще запрещены решением суда по представлению Минюста.

Кроме того, за различные прегрешения, предусмотренные в законе, на них налагаются денежные штрафы от €500 до €2,5 тыс.

Однако после жесткой критики со стороны Запада правительство отозвало готовый к принятию закон, а президент РС пояснил, что документ будет доработан «в соответствии с европейской практикой».

Теперь же Милорад Додик решил не просто вернуть закон об иноагентах, но и в срочном порядке его принять. «Мы уже затребовали дополнительные списки тех в Республике Сербской, кто получал деньги (из-за рубежа) в прошлом, чтобы мы могли обратить на них особое внимание,— заявил он.— Речь идет не о преследовании, а об установлении порядка». Уже опубликованный на сайте Минюста РС документ практически ничем не отличается от подготовленного в прошлом году варианта.

Свою инициативу реанимировать закон об иноагентах объяснил сам президент РС, напрямую увязав ее с возращением во власть в США Дональда Трампа, видимо, имея в виду его манеру жесткой рукой реформировать страну и ее политику по отношению к окружающему миру:

«То, что сделал Трамп, дает нам шанс довести начатое до конца, и я уверен, что закон будет вынесен на первое же заседание парламента Республики Сербской. Никаких послаблений, которые мы готовы были сделать в прошлом варианте, не будет. Контроль за НКО станет жесточайшим».

Кроме того, на этой неделе стало известно, что в самый канун Нового года власти Республики Сербской заключили договор с лоббистской компанией из США Zell & Associates International Advocates, которой поставлены весьма амбициозные задачи. Лоббисты должны добиться снятия американских санкций с Милорада Додика и представителя РС в президиуме Боснии Жельки Цвиянович, продвигать диалог между Республикой Сербской и администрацией Дональда Трампа, обеспечить пересмотр роли высокого представителя мирового сообщества в Боснии, а также Дейтонских соглашений, положивших конец боснийской войне и заложивших основы государственного устройства страны.

После этого Милораду Додику останется выполнить еще одно свое обещание, которое он публично дал в декабре 2023 года. Тогда президент РС объявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах он, Милорад Додик, провозгласит независимость Республики Сербской. После чего добавил: «Я планировал сделать это еще во время первого мандата Трампа, но не стал, ибо кое-кто вокруг меня испугались».