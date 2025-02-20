Евгений Куйвашев посетил Ирбит и обсудил подготовку к 400-летию города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Ирбит, где провел встречу с главой города Николаем Юдиным и выездное заседание областного правительства, где обсудил подготовку к 400-летнему юбилею города, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с главой Ирбита Николаем Юдиным Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с главой Ирбита Николаем Юдиным Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

Евгений Куйвашев отметил, что правительство области готово поддержать все созидательные инициативы, по подготовке к юбилею города, при условии их проработанности и обоснованности. «Глава региона поручил увеличить финансирование на реализацию масштабных проектов, таких как обеспечение инженерной инфраструктурой площадок, где планируют создавать промышленные предприятия, а также строительство базовых объектов — системы ливневой канализации и очистных сооружений»,— говорится в сообщении департамента.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 26 сентября 2023 года подписал указ о подготовке к празднованию 400-летия Ирбита в 2031 году. На мероприятие планировалось выделить 18 млрд руб., однако в июле 2024 года предполагаемые вложения увеличили до 20 млрд руб. По словам Николая Юдина, вложения были выделены на повышение показателей социально-экономического развития: ремонт дорог, культуру, образование, ЖКХ и ликвидацию аварийного жилого фонда.

В ходе рабочей встречи Николай Юдин рассказал губернатору, что в Ирбите продолжается работа по реставрации жилых домов, имеющих статус объекта культурного наследия. Решается вопрос об их использовании в современных условиях. В зданиях на улице Ленина, 27 и Красноармейской, 1 планируют разместить бутик-отель и гостиницу для гостей города.

В число проектов, требующих дополнительного финансирования вошло обеспечение инженерной инфраструктурой пустующих земельных участков для размещения на них новых производств. По словам главы Ирбита Николая Юдина, интерес потенциальных инвесторов есть.

Кроме того, в ходе поездки губернатор посетил детский технопарк «Кванториум», в котором завершился ремонт и ведется оснащение оборудованием. Встретился с педагогами и медработниками, получившими квартиры в новом доме по улице Маршала Жукова, и с жителями, переехавшими из аварийного жилья.

Полина Щуцкая