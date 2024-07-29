Свердловские власти направят 20 млрд рублей на развитие Ирбита до 2031 года

Власти Свердловской области увеличили предполагаемые вложения на обновление Ирбита до 2031 года с 19 млрд руб. до 20 млрд руб., рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Николай Юдин. Мэр отметил, что сумма увеличилась после поручений губернатора Евгения Куйвашева в рамках выездного заседания правительства региона в Ирбите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбит. Дом купца Колмакова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ирбит. Дом купца Колмакова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министерствам культуры, агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона было поручено заняться сохранением и восстановлением находящихся в их ведении зданий. «Большой перечень поручений дан министерству строительства и развития инфраструктуры, министерству финансов, министерству энергетики и ЖКХ. Расширен перечень проектов, включенных в план»,— добавил господин Юдин.

Напомним, Евгений Куйвашев анонсировал подписание указа о подготовке к празднованию 400-летия Ирбита в августе 2023 года. По словам Николая Юдина, глава региона подписал документ 26 сентября. В марте сообщалось, что свердловские власти планировали направить для повышения показателей социально-экономического развития Ирбита 18 млрд руб. Господин Юдин отмечал, что документ затрагивает дороги, культуру, образование, ЖКХ и ликвидацию аварийного жилого фонда.

Подробнее о планах развития Ирбита — в интервью Николая Юдина «Ъ-Урал».

Василий Алексеев

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