Трамп назвал Зеленского диктатором, который хочет продолжать войну

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, поскольку он не стал проводить выборы главы государства, и призвал его «поторопиться», иначе у него не останется страны. Американский лидер обвинил господина Зеленского в том, что тот хочет продолжать боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Задумайтесь, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа»,— написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.

Он подчеркнул, что США тем временем «ведут успешные переговоры» с Россией об урегулировании конфликта. «Байден никогда не пытался, попытка Европы добиться мира провалилась, а Зеленский, вероятно, намерен это продолжать. Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился со своей работой, его страна разрушена, миллионы людей напрасно погибли, и все это продолжается»,— заявил господин Трамп.

Вскоре после завершения переговоров России и США в Эр-Рияде Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за растрату многомиллиардной американской помощи и дал понять, что стране требуется новый лидер, для чего ей необходимо в ближайшее время провести выборы. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Российская сторона настаивала, что не считает господина Зеленского легитимным президентом, а значит подписывать итоговые соглашения на переговорах он не сможет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык Киев подведет».

Лусине Баласян