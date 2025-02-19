На бульваре Серова в Казани обустроят общественный огород и игровую зону с водой

После благоустройства второй очереди на бульваре Серова в Казани создадут игровую зону с водой, как в детском парке «Елмай», и высадят общественный огород. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Здесь также появится зона со скамейками, лесополоса с дорожками и озеленением и павильон для проката спортинвентаря.

На общественном обсуждении казанцы также предложили добавить лыжню зимой, установить на бульваре навесы и дополнительное освещение, а также устраивать там кинопоказы.

В прошлом году бульвар на улице Серова получил больше всего голосов от жителей в выборе пространств для благоустройства. Первую очередь открыли в октябре 2024 году. Вторую планируется закончить в 2025 году.

Дарья Сайфиева