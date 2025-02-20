Минэкономики представило законопроект о платформенной экономике

Минэкономики внесло в правительство законопроект «О платформенной экономике» (известен также как «закон о маркетплейсах»). Как сообщила пресс-служба ведомства, документ позволит решить вопросы, связанные с работой цифровых платформ, обеспечить защиту прав потребителей, а также установить прозрачные условия для ведения бизнеса.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что цель законопроекта — гарантировать безопасность граждан без избыточного давления на бизнес. «Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить баланс интересов, который позволит защитить права потребителей и сохранить динамичное развитие платформенной экономики»,— подчеркнул он.

Проект закона устанавливает определения для таких терминов, как «платформенная экономика», «цифровая платформа», «пункт выдачи заказов» ПВЗ, «карточка товаров» и другие. Законопроект в том числе затронет содержание договоров с партнерами, порядок изменения их условий, предоставления скидок, а также применения санкций.

Документ также вводит цифровую досудебную систему разрешения споров. Кроме того, законопроект устанавливает порядок действий при обнаружении недостатков товаров, включая возможность оформить возврат непосредственно на платформе.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что проект закона отвечает на «самые острые вопросы бизнеса». По его словам, он призван обеспечить прежде всего предсказуемость ведения предпринимательской деятельности.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Над маркетплейсами сгущается контрафакт».