Незаконно осужденный Фатхулла Исхаков просит взыскать с Минфина 3,5 млн рублей

Советский райсуд Уфы приступил к рассмотрению заявления 87-летнего уфимца Фатхуллы Исхакова к Минфину РФ о взыскании 3,5 млн руб. В эту сумму вошли потерянный заработок за 13 лет незаконного лишения свободы с учетом индексации и услуги юриста, сообщил «Ъ-Уфа» юрист Виталий Буркин, который представляет интересы заявителя. Ближайшее судебное заседание назначено на 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева Фатхулла Исхаков, справа — юрист Виталий Буркин

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Слева Фатхулла Исхаков, справа — юрист Виталий Буркин

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

По словам юриста, Фатхулла Исхаков пять лет работал в колхозе «Победа» Миякинского района БАССР, а затем его осудили.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фатхулла Исхаков в 1959 году был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин. Позднее срок был уменьшен до 13 лет. В мае 2023 года Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор, признав за пенсионером право на реабилитацию: выяснилось, что преступление совершил другой человек.

Фатхулла Исхаков подавал иск к Минфину России о взыскании 450 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. В сентябре 2023 года Ленинский райсуд Уфы обязал ответчика выплатить истцу 31,6 млн руб., но в декабре Верховный суд Башкирии снизил эту сумму до 2 млн руб. В апреле Шестой кассационный суд пересмотрел решение, увеличив размер компенсации до 6 млн руб.