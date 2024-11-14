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Минфин РФ выплатил Фатхулле Исхакову 6 млн рублей компенсации морального вреда

Минфин РФ выплатил 87-летнему жителю Уфы Фатхулле Исхакову 6 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщил его юрист Виталий Буркин в Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фатхулла Исхаков был осужден к 15 годам колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, которого не совершал. Позднее срок был уменьшен до 13 лет. В мае 2023 года Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор, признав за пенсионером право на реабилитацию. Фатхулла Исхаков подал иск к Минфину России о взыскании 450 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. В сентябре 2023 года Ленинский райсуд Уфы обязал ответчика выплатить истцу 31,6 млн руб., в декабре апелляционная инстанция снизила эту сумму до 2 млн руб. В апреле Шестой кассационный суд пересмотрел решение, увеличив размер компенсации до 6 млн руб. Господин Исхаков не смог обжаловать решение в Верховном суде России, где просил обязать Минфин выплатить 250 млн руб.

Венера Хисамова

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