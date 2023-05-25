ВС России отменил приговор жителю Башкирии, вынесенный 64 года назад

Верховный суд РФ удовлетворил жалобу 86-летнего Фатхуллы Исхакова на приговор, вынесенный в 1959 году по обвинению в покушении на убийство двух девушек, сообщил «Ъ-Уфа» юрист Виталий Буркин.

Господин Исхаков был приговорен к 15 годам лишения свободы, из которых отсидел 13.

По решению суда, приговор отменен, господин Исхаков имеет право на реабилитацию, постановил суд.

В 2012 году, как сообщили СМИ, в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который проходил свидетелем по уголовному делу Фатхуллы Исхакова. Он признался в совершении преступления в 1959 году.

В 2013 году прокуратура Миякинского района возбудила производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, но затем его прекратила. Решение прокуратуры отменялось различными судебными инстанциями, а жалобы Фатхуллы Исхакова рассматривались вплоть до Конституционного суда России.

Венера Хисамова

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