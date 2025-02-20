Грузинского наемника заочно приговорили к 14 годам заключения

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал виновным гражданина Грузии Михаила Гогнадзе в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, фигуранта объявили в международный розыск, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Суд установил, что Гогнадзе вступил в украинское военизированное формирование в качестве наемника в 2016 году. Тогда же он прошел военную подготовку на одной из тренировочных баз. После этого наемник длительное время участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против сотрудников силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих.

В январе донецкий Верховный суд осудил еще одного грузинского наемника Николаса Берианидзе. Сообщалось, что иностранец вступил в ряды националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) не позднее 2016 года, а в марте 2022 года убил трех российских военнослужащих в Мариуполе. Его приговорили к пожизненному заключению.

Никита Черненко