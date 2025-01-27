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Коммерсантъ FM
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Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку грузинского наемника Берианидзе

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Грузии Николаса Берианидзе. Его признали виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ).

Суд установил, что осужденный не позднее 2016 года приехал в Киев, где вступил в ряды украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он согласился участвовать в качестве наемника в военных действиях против ДНР и ЛНР в составе ВСУ. В батальоне грузин исполнял обязанности военного инструктора.

С 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе служил в составе подразделений боевого охранения ВСУ в городе Мариуполь. 18 марта 2022 года наемник открыл огонь по группе российских военнослужащих, в результате погибли три человека. Впоследствии грузина задержали бойцы ВС РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против американского наемника Майкла Джонса. Следствие считает, что он вторгся в Курскую область в декабре 2024 года, где совершает преступления против мирных граждан. Всего, по данным СКР от 17 января, в розыске находятся 589 наемников ВСУ.

Никита Черненко

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