На Филиппинах начали платить деньги за убитых комаров

Власти Аддишн-Хиллс, деревни, расположенной в городской черте Манилы, начали выплачивать по 1 песо (примерно 1,5 руб.) за пять убитых жителями комаров. Таким образом они решили внести вклад в борьбу с распространением лихорадки денге, вирус которой переносят насекомые. Об этом сообщает лондонская The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги, выплаченные за убитых москитов

Фото: Aaron Favila / AP Деньги, выплаченные за убитых москитов

Фото: Aaron Favila / AP

Заболеваемость лихорадкой на Филиппинах растет. Министерство здравоохранения страны сообщило, что только за январь зарегистрировано 28 тыс. новых случаев заболевания. Это на 40% больше, чем в январе прошлого года.

Инициатива Аддишн-Хиллс привлекла к себе внимание национальных властей, которые ей не обрадовались. Представитель Минздрава уже заметил, что программа «деньги в обмен на комаров» может привести к результату, обратному тому, который задумывался. Люди могут начать разводить комаров, чтобы обеспечить себе доход.

Андрей Келекеев