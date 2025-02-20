Песков не исключил продолжение обменов заключенными между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможном продолжении обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений. Поэтому этого исключать нельзя»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. По его словам, государства приняли решение возобновить диалог «по всем параметрам».

11 февраля в России выпустили из-под стражи американца Марка Фогеля, который был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. При нем обнаружили марихуану. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Освобождение господина Фогеля произошло накануне телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время диалога главы государств затронули вопросы, связанные с обменом граждан. Тогда президент Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение господина Фогеля.

Позднее, 13 февраля из американской тюрьмы был освобожден россиянин Александр Винник. Он был задержан в 2017 году в Греции и в 2022 году отправлен в США. Александра Винника обвиняли в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e.

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