Центробанк назвал объем размороженных в 2024 году средств российских инвесторов

В прошлом году было разморожено около 570 млрд руб. из заблокированных средств российских инвесторов. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это коснулось 1,5 млн человек.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

«После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, абсолютно несправедливо, вместе с правительством прорабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «РИА Новости»).

Средства были заморожены в виде ценных бумаг и купонов, отметила глава Центробанка. По ее словам, Банк России пытается восстановить права российских инвесторов, однако «больших планов» по дальнейшей разморозке активов сейчас не обсуждается.

В октябре прошлого года завершился расчет по иностранным ценным бумагам, принадлежащим российским частным инвесторам. В два этапа они получили от нерезидентов в общей сложности 10,64 млрд руб. за выставленные на продажу активы на 35 млрд руб.

Подробнее о процессе разморозки активов — в материале «Ъ» «Объем ставят на паузу».