Очередь за замороженным

В октябре завершился расчет по иностранным ценным бумагам (ИЦБ), принадлежащим российским частным инвесторам. В два этапа они получили от нерезидентов в общей сложности 10,64 млрд руб. за выставленные на продажу активы на 35 млрд руб. Саму схему в конце прошлого года предложило правительство, и в течение первого полугодия брокерами и управляющими компаниями были собраны и обработаны заявки от российских владельцев ИЦБ. Они могли предъявить к продаже ценные бумаги на сумму не более 100 тыс. руб.

10,64 млрд рублей составил объем выкупленных нерезидентами иностранных ценных бумаг у российских инвесторов