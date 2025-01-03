Обмен ставят на паузу

Очередной этап обмена замороженными активами в новом году не состоится, по крайней мере, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Они связывают это с отсутствием спроса со стороны иностранных инвесторов. И об этом же заявляли в Минфине. Причем в ведомстве говорили, что готовы даже модернизировать условия для проведения таких сделок, но только если нерезиденты проявят больше интереса к обмену. При этом собеседники “Ъ FM” говорят, что прекращение официальной процедуры обмена заблокированными активами не означает, что у инвесторов больше нет способов вернуть свои средства, однако доступные механизмы требуют больше времени и расходов. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении обмена заблокированными активами еще в ноябре 2023-го. Но на то, чтобы провести первый этап, ушел почти год. За этот период инвесторы предъявили к обмену ценных бумаг на сумму свыше 35 млрд руб. при том, что портфель каждого из них не должен был превышать 100 тыс. руб. В итоге за весь 2024-й россияне вернули активов чуть больше чем на 10 млрд руб. Как отмечали в Минфине, если изначально нерезиденты проявляли «очень большой» интерес к процедуре, то затем появились санкции США против Мосбиржи и Национального расчетного депозитария, и им это стало неинтересно. Поэтому на данном этапе схема себя изжила, уверен соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин:

«Если с мотивацией российских инвесторов все более или менее понятно, то с иностранными игроками, большинство которых из недружественных государств, все намного сложнее из-за огромных санкционных рисков и того, что инвесторы обязаны соблюдать законодательство в этой сфере своих стран. Даже при наличии экономической мотивации вопрос управления рисками для них имеет большое значение. Основную часть состава этих игроков представляют профессиональные инвесторы, поэтому больших перспектив у программы обмена активами при текущих вводных, честно говоря, я не вижу».

Причем еще в ноябре 2024-го в Минфине говорили, что готовы пересмотреть условия процедуры, например, разрешить российским инвесторам предъявлять к обмену активы на сумму, превышающую 100 тыс. руб., или даже использовать средства нерезидентов со счетов типа С. Однако в отсутствии спроса смысла в модернизации схемы нет, заявили в ведомстве. И в таких условиях можно рассчитывать только на радикальные меры, что, впрочем, маловероятно, заметил эксперт Ассоциации розничных инвесторов Антон Джуган: «"Физики" как будто бы предлагают принуждение. Что это значит? Очень утрирую, сейчас все это фантазии, но имеется в виду, что если у уважаемого нерезидента в России на счетах типа С, условно, есть какие-то рубли, то он обязан 10-20-50% этого актива поменять на заблокированные иностранные ценные бумаги. Ты можешь, условно, дать им возможность выбрать по рыночным ценам вот только через принуждение».

Впрочем, совсем без возможности вернуть свои средства российские игроки не остались. Все еще остается возможность в индивидуальном порядке подавать заявления на разблокировку в западные депозитарии. Правда процедура эта сложная, говорит инвестиционный юрист Елена Рязанова: «Сейчас мы упираемся в некоторую сложность, связанную с тем, что Банк России не разрешает в рамках таких операций менять деньги на бумаги. Мы берем активы российских эмитентов, которые заблокированы у нерезидентов на счетах типа С, и меняем их на бумаги, которые заблокированы, условно, в Euroclear и Clearstream. И здесь основная проблема в том, что основное количество бумаг, заблокированных у нерезидентов здесь, — это бумаги так называемых стратегических компаний, для сделок с которыми по текущему санкционному регулированию требуется отдельное разрешение президента.

Это очень долгая история, но тем не менее все равно сейчас такие процессы идут, и отдельные профучастники пытаются это сделать».

На этом фоне один крупный брокер сообщил, что запустил у себя торговлю заблокированными иностранными активами. Правда, сделки эти проводятся на внебиржевом рынке, а дисконты на такие активы достигают 85%. Как говорят эксперты, инструмент может быть интересен только тем, кто готов инвестировать вдолгую, или тем, кто искренне верит, что санкции могут вскоре и отменить. Но таких оптимистов, считают эксперты, на рынке не очень много.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов