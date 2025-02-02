Люкс раскладывают по рунету

Рынок зарубежного люкса пополнился продавцами, но эксперты указывают на ограниченный интерес к предметам роскоши в России. В рунете заработал маркетплейс, который обещает по запросу доставлять из-за границы одежду и обувь премиальных марок. Там утверждают, что с помощью искусственного интеллекта отслеживают каталоги более 270 площадок вроде Farfetch и Net-a-Porter, а также предложения офлайн-бутиков. В итоге потребитель в России, предположительно, получает лучшую цену. С введением санкций сумки Chanel и трикотаж Brunello Cucinelli из новых коллекций продолжали поступать в московские универмаги. Правда, выбор моделей и размеров сузился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Онлайн-стартапы за три года санкционных ограничений так и не смогли преуспеть на этом рынке, говорит бывший fashion-директор ТЦ «Цветной» и концепт-стора Aizel.ru Александр Бичин: «Визуально все выглядит заманчиво. Но не уверен, что возможно поддерживать действительно самые выгодные цены, учитывая, что в России с 1 апреля 2024 года вновь понизили порог беспошлинного ввоза для интернет-заказов, и он теперь составляет €200. То есть все, что дороже этой суммы, попадает под пошлину 15%. Так же было когда-то и с Farfetch, просто порог менялся: он был €1 тыс., потом €500, затем €200, а после Farfetch ушел.

Самые интересные позиции, которые я успел увидеть, это все равно какие-то предложения на текущих скидках в зарубежных интернет-магазинах. А все, что не на сейле, самые свежие коллекции, в среднем сейчас подороже, чем на сайтах этих брендов. В любом случае это хорошо, что появилась еще одна дополнительная площадка. Они декларируют средний срок доставки в 14 дней, но пока не попробуешь, не узнаешь. Ряд сервисов, которые занимаются подобными продажами, прокалывались как раз на этом: сроки поставок переносились по три раза, а в конечном итоге заказ вообще могли отменить. Новый игрок, скорее, будет конкурировать с шопперами и байерами, это все равно такая более узкая прослойка, ими пользуются далеко не все.

Шопинг в Дубае, Стамбуле и в тех же Париже и Милане никто не отменял. Но как вариант, почему нет? Для тех людей, которые не так активно путешествуют, это все равно хорошая возможность купить товар того или иного бренда».

Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт одежды и обуви любых брендов. Евросоюз же запретил вывозить в Россию предметы дороже €300. Financial Times в декабре 2024-го приводила слова неназванного байера, который еженедельно отправлял сюда из своей квартиры в Италии до 20 посылок с запрещенными товарами. «Представители местных магазинов все понимают, но им все равно»,— делился собеседник газеты. А из таможенных записей следовало, что в сентябре, например, один из китайских селлеров направил в Россию через Дубай около 300 сумок Bottega Veneta итальянского производства. Стоимость каждой — $1,8 тыс., писало издание. Такой формат шопинга до сих пор сопряжен для россиян с неудобствами и рисками, из-за чего продажи люкса стагнируют, рассказала глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

«Условно, я вообще не хочу коммуницировать со своим консультантом из люксового бутика, чтобы мне привезли домой сумку, когда мне удобно, пусть даже через день-два ее доставят. Мне удобно просто что-то выбрать в интернете среди прочих товаров, чем мучиться с консультантами, просить байера привезти заказ и потом куда-то ехать. Опять-таки, там свои риски доставки, таможни, декларации, то есть это очень рискованно везти заказ 10 часов через границу. Конечно же, россиянам люкса не хватает, особенно в больших городах. В люксовых универмагах товары, которые соответствуют €300 в закупочной цене, это не слишком дорогие рубашки, какие-то аксессуары и так далее, то есть не очень дорогостоящие изделия.

Большинству проще всего перейти на товары, которые у них в доступе или сократить частоту покупок.

Это, собственно, и есть проблема холдинга Бернара Арно, — в том, что люксовый потребитель очень сильно стареет, условно говоря. А клиенты онлайн-площадок не так сильно лояльны к таким маркам, как предыдущее поколение».

Зарубежные СМИ при этом пишут, что модель люксовых маркетплейсов в последние годы испытывает сложности. Капитализация Farfetch, например, с 2021-го упала в несколько раз. А в прошлом году, спустя четыре месяца работы, обанкротился сервис Matchesfashio. После этого площадка оказалась должна разным брендам, включая Gucci, около $260 млн, писала The Guardian. Некоторые премиальные марки принципиально не хотят присутствовать на рынке в таком формате. Кроме того, популярность снова набирают офлайн-бутики, заметила аналитик современной индустрии моды, куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман:

«В 2010-е годы был достаточно серьезный период скидок, маркетплейсов, День холостяка в Китае, большая индустриальная движуха на самом деле. И Chanel, и Hermes, и часть других брендов очень точечно в этом участвовали и выиграли в итоге, потому что это ощущение скидок, омниканальность, когда надо быть везде и сразу, многим сыграло в обратную сторону. Многие марки просто растеряли себя и кажутся теперь не такими люксовыми, как раньше, или где-то заигрались в тренд-повестку и растеряли эту айдентику, ДНК бренда.

Пандемия COVID-19, собственно, тоже сыграла свою роль. В этом смысле сейчас есть действительно очень серьезная новая волна — department store и онлайн тоже. У некоторых брендов чувствуется это желание дистанцироваться и создать свою платформу, коммьюнити. Значимый тренд сейчас — это офлайн-бутики. Пусть их будет немного, кстати, многие их закрывают, но при этом создаются качественные классные пространства, обычно многофункциональные, еще там площадка для мероприятий, кафе, еще что-нибудь. Уже каждый день и в нашей стране бренды создают такие классные, интересные места».

При этом эксперты Высшей школы экономики осенью 2024-го выяснили, что на фоне ухода иностранных брендов и снижения доходов россияне стали чаще покупать подделки. Доля клиентов, которые делают это осознанно, за два года выросла в полтора раза, до 30%.

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Елизавета Скобцова