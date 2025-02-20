Регион повышенной тарификации

Минстрой Удмуртии связал введение в регионе дифференцированной шкалы тарифов на электроэнергию с нижней планкой в 600 кВт в месяц с борьбой с незаконным предпринимательством. Совместный брифинг представителей министерства и энергосбытовой компании прошел на фоне массового возмущения жителей республики новыми тарифами в соцсетях. ЦУР Удмуртии зафиксировал более 100 сообщений от жителей на тему дифференцированной шкалы тарифов с начала года. Эксперты полагают, что повышение оплаты может затронуть значительное число частных домовладений в регионе, но сомневаются, что значения будут пересмотрены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минстрой Удмуртии провел совместный брифинг с представителями «ЭнергосбыТ Плюс», посвященный изменениям в дифференциации тарифов на электроэнергию. Встреча с журналистами состоялась на фоне многочисленных обращений жителей в соцсетях. Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии на 15 февраля зафиксировал более 100 вопросов от жителей в соцсетях и на платформе обратной связи с начала года.

Для многих домовладельцев новая система оказалась неприятным сюрпризом, о котором они узнали только получив расчет за январь с повышенными суммами. Также в обращениях на официальной странице республиканского минстроя «ВКонтакте» пользователи отметили, что новая тарификация не учитывает количество проживающих и такое энергозатратное оборудование, как духовые шкафы и водонагреватели, а также противоречит продвигаемому тренду по переходу на электротранспорт. Кроме того, жители обращают внимание, что при подключении к электросети частных домов с владельцев также взимается плата за каждый кВт подключаемой мощности.

Напомним, соответствующие изменения были введены в Удмуртии с 1 января 2025 года приказом регионального минстроя от 29 ноября 2024 года. Базовая часть тарифа предусматривает энергопотребление до 3900 кВт/месяц для домов с электроотоплением в зимний период и до 600 кВт/месяц — для остальных домовладений и квартир. Нормативы потребления для населения: Первый диапазон — до 600 кВт/месяц; Второй диапазон — от 600 до 900 кВт/месяц; Третий диапазон — от 900 кВт/месяц. Для домов с электроотоплением в зимний период: Первый диапазон — до 3,9 тыс. кВт/месяц; Второй диапазон — от 3,9 до 6 тыс. кВт/месяц; Третий диапазон — более 6 тыс. кВт/месяц.

В рамках брифинга министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов сообщил, что проблема «серого» майнинга для региона не актуальна, а утвержденные диапазоны введены с целью пресечения незаконной предпринимательской деятельности.

«Речь идет сегодня о банях, саунах, автосервисах, автомойках, которые расположены на территории частных домовладений. Вплоть до того, что есть пилорамы и так далее»,— сказал Михаил Баранов.

Министр добавил, что изменение пороговых значений дифференцированной тарифной сетки коснулось только 5% населения республики. «Под действие второго диапазона попало только порядка 28 тыс. лицевых счетов»,— уточнил господин Баранов.

Директор филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин сообщил, что организация выполняет перерасчет для домов с электрокотлами «достаточно быстро». В последующем наличие отопительных установок будет проконтролировано, и сумма оплаты может быть скорректирована в обратную сторону. По словам спикера, в компании уже выявили несколько недобросовестных заявителей. Он также отметил, что новая система тарификации не затрагивает многодетные семьи.

Для перерасчета жителям потребуется предоставить выписку из ЕГРН и копию техпаспорта из БТИ, подтверждающего установку отопительного оборудования. При этом вместо технического паспорта можно для оперативности предоставить акт о технологическом присоединении дома к электросетям и паспорт отопительной установки. В ЦУР Удмуртии также уточнили, что к электроотопительному оборудованию относятся и теплые полы.

Напомним, регионы получили право вводить дифференциацию тарифов для населения в конце 2021 года. Постановлением правительства России от 1 ноября 2024 года для регионов с начала 2025 года установлено максимальное пороговое значение для базового тарифа в 3,9 тыс. кВт/месяц. Инициатором выступила ФАС России. На сайте ведомства сообщается, что «мера направлена на устранение проблемы незаконного майнинга и сокращения перекрестного субсидирования (компенсация тарифов для населения за счет бизнеса. — «Ъ-Удмуртия»)». По информации ФАС России на ноябрь 2024 года, дифференцированные тарифы ввели 73 региона страны.

Согласно комментариям минстроя республики в социальных сетях, меньшие значения перехода с базового на повышенный тариф, чем в Удмуртии, установлены в Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях. Так, в Пензе базовый тариф ограничен 400 кВт/месяц для всех категорий населения, включая дома с электроотоплением.

Староста деревни Старые Тукмачи Андрей Батуев отметил, что из всех домов в населенном пункте два домовладения значительно превысили пороговые значения базового тарифа для домов с электроотоплением, получив платежные документы на суммы свыше 30 тыс. руб. Еще несколько жителей деревни вышли за пороговое значение в 600 кВт/месяц, в том числе в домах с печным или комбинированным отоплением. При этом, по его информации, никто из проживающих в деревне людей не занимается бизнесом на базе своего дома.

По словам старосты, большинство жителей недовольны новой системой оплаты. В том числе владельцы частных домов возмущены тем, что население не было проинформировано о введении новой тарифной сетки заранее в платежных документах или через местную администрацию. Жители узнали об изменениях, только непосредственно получив на руки платежки.

Одна из жительниц деревни, проживающая в отапливаемом электрокотлом доме площадью 160 кв. м, подтвердила эту информацию и сообщила, что вместо привычных 10 тыс. руб. в январе счет за электроэнергию пришел на сумму в 35 тыс. руб.

Низкие пороговые значения дифференцированного тарифа на электроэнергию вызвали недовольство и в ряде других российских регионов. Так, жители Иркутской области создали петицию на сайте change.org, которая собрала свыше 21 тыс. подписей. В обращении предлагается увеличить минимальный порог потребления электроэнергии в регионе в зимний период для частного сектора до 20 тыс. кВт/месяц.

Председатель комиссии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Общественной палаты Удмуртии, председатель Объединения советов домов республики Александр Евсеев отметил, что основное влияние на значения порогов дифференциации, устанавливаемых регионами, оказывает коэффициент перекрестного субсидирования.

«Считаю, что к разговору о пересмотре пороговых значений диапазонов нужно возвращаться, детально проанализировав все случаи возникающих перекосов в применении этой нормы. На мой взгляд, для этого требуется пересмотр подходов на уровне федеральных методических рекомендаций»,— сказал господин Евсеев.

Член постоянной комиссии Гордумы Ижевска по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, генеральный директор управляющей компании (УК) «Аргон-19» Михаил Почепцов отметил, что «основной пласт недовольных» — это потребители электроэнергии, проживающие в частных домовладениях.

Он также сообщил «Ъ-Удмуртия», что из 14 тыс. обслуживаемых УК «Аргон-19» квартир в Ижевске, 120 превысили минимальный порог в январе. По его мнению, среди жителей частных домов тех, кого затронули изменения, должно быть значительно больше.

«Если рассматривать соседние регионы, то в ряде из них установлены более низкие пороги. В ряде — более высокие. В Башкортостане, Свердловской и Кировской областях базовый диапазон ограничен 3,9 тыс. кВт/месяц. Порог в 600 кВт это, конечно, очень мало. При установлении минимальной планки в 1–1,2 тыс. кВт, повышенные нормативы не затронули бы обычных потребителей»,— заключил спикер.

При этом, по мнению господина Почепцова, пересмотра дифференцированной сетки тарифов не предвидится, поскольку пороговые показатели, установленные в Удмуртии, являются усредненными в сравнении с другими регионами.

Дмитрий Горбунов