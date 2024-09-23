Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По М-11 запустили движение беспилотных грузовиков

Движение беспилотных грузовиков запустили по всей трассе М-11 «Нева». Церемония запуска прошла во время форума «Цифровая транспортация», в ней принял участие вице-премьер Виталий Савельев. По трассе запущены четыре беспилотных грузовика — два от КамАЗа и два от «Сберавтотеха».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Савельев напомнил, что в июне 2023 года запустили беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Сначала на трассе работало 3 автомобиля, за год их число увеличилось до 22. «Они проехали более 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. куб. м груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля»,— уточнил вице-премьер (цитата по ТАСС).

В рамках проекта грузы перевозят несколько компаний и ритейлеров, в том числе Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

Для запуска беспилотных грузовых перевозок был введен экспериментально-правовой режим (ЭПР). В августе ЭПР расширили на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД. Правительство также разрешило властям Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех лет испытывать беспилотные трамваи, перевозя пассажиров. Московские власти уже думают о беспилотном метро.

Как ранее писал «Ъ», дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские.

Подробнее читайте в материале — «Грузовики постоят без водителей».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...