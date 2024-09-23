По М-11 запустили движение беспилотных грузовиков

Движение беспилотных грузовиков запустили по всей трассе М-11 «Нева». Церемония запуска прошла во время форума «Цифровая транспортация», в ней принял участие вице-премьер Виталий Савельев. По трассе запущены четыре беспилотных грузовика — два от КамАЗа и два от «Сберавтотеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Савельев напомнил, что в июне 2023 года запустили беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Сначала на трассе работало 3 автомобиля, за год их число увеличилось до 22. «Они проехали более 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. куб. м груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля»,— уточнил вице-премьер (цитата по ТАСС).

В рамках проекта грузы перевозят несколько компаний и ритейлеров, в том числе Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

Для запуска беспилотных грузовых перевозок был введен экспериментально-правовой режим (ЭПР). В августе ЭПР расширили на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД. Правительство также разрешило властям Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех лет испытывать беспилотные трамваи, перевозя пассажиров. Московские власти уже думают о беспилотном метро.

Как ранее писал «Ъ», дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские.

Подробнее читайте в материале — «Грузовики постоят без водителей».

Лаура Кеффер