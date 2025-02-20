Депутат Бурляев: СКР начал расследование гибели Михаила Лермонтова

Следственный комитет России начал расследование убийства Михаила Лермонтова, сообщил «РИА Новости» народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Ранее он направил обращение в СКР с просьбой провести расследование обстоятельств гибели поэта.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, включая технический характер. О ходе работы и результатах будем сообщать»,— рассказал депутат.

Он отметил, что на протяжении десятилетий лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины поднимали вопросы о недобросовестности первоначального следствия, проведенного после убийства писателя в 1841 году.

Михаил Лермонтов был убит отставным майором Николаем Мартыновым на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэт был похоронен в том же месяце на старом пятигорском кладбище.

Николай Бурляев — актер театра и кино, режиссер и сценарист. В 1986 году он снял фильм «Лермонтов». Главную роль в картине сыграл сам господин Бурляев, его жена исполнила роль матери, а теща — бабушки Лермонтова. В прокат фильм не пустили, режиссер винил в этом «государственный заговор определенной мистической организации» — масонов.