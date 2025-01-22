Депутат Госдумы Бурляев попросил СКР расследовать убийство Михаила Лермонтова

Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев отправил в Следственный комитет обращение с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. По его словам, проведенное в 1841 году следствие было недобросовестным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Депутат заявил, что пуля попала в тело поэта «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». Он утверждает, что на результаты следствия «на протяжении многих десятилетий» жаловались лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины.

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России»,— говорится в обращении (цитата по «РИА Новости»).

Михаил Лермонтов был убит отставным майором Николаем Мартыновым на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэт был похоронен в том же месяце на старом пятигорском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бурляев в роли Лермонтова, на съемках своего фильма

Фото: Юрий Иванов / РИА Новости Николай Бурляев в роли Лермонтова, на съемках своего фильма

Фото: Юрий Иванов / РИА Новости

Николай Бурляев — актер театра и кино, режиссер и сценарист. В 1986 году он снял фильм «Лермонтов». Главную роль в картине сыграл сам господин Бурляев, его жена исполнила роль матери, а теща — бабушки Лермонтова. В прокат фильм не пустили, режиссер винил в этом «государственный заговор определенной мистической организации» — масонов.