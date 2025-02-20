На голубом этническом глазу

В администрации Санкт-Петербурга сообщили о технической новинке: 8 тыс. городских видеокамер настроят для распознавания «этнической идентичности». Чиновники заявляют, что собираются с помощью камер следить за мигрантами и местами их компактного проживания. В президентском Совете по правам человека называют саму постановку чиновниками вопроса об этнической идентификации по изображению с камеры «унижающим человеческое достоинство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С заявлением о настройке городских камер выступил глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов. Выступая с отчетом на заседании городского правительства, чиновник рассказал о новом функционале информационной системы «Безопасный город» — «механизме распознавания этнической принадлежности лиц». Механизм, пояснил господин Капитанов, разработан для борьбы с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе».

Чиновник добавил, что новым функционалом оснастят 8 тыс. городских видеокамер (из 102 тыс. на конец 2024 года), а его комитет уже заключил контракт «на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности лиц» (по данным “Ъ”, на это потратят 38,4 млн руб.).

Новая техника позволит формировать автоматизированные статистические отчеты, дал понять Олег Капитанов. Чиновник упомянул, что лишь 43% горожан в 2024 году оценивали состояние межнациональных отношений как положительное, тогда как в администрации рассчитывали на показатель в 62%. Выступивший на том же совещании депутат Госдумы Михаил Романов (ЕР) пожаловался на мигрантов-курьеров, передвигающихся на электровелосипедах по тротуарам и часто сбивающих людей.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой рассказал “Ъ”, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

В комитете по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга “Ъ” подтвердили, что для развития «Безопасного города» в конце 2024 года была закуплена лицензия «на право использовать программное обеспечение распознавания этнической принадлежности лиц». «Функционал позволит обеспечить более точное прогнозирование потребности в ресурсах для обеспечения порядка и безопасности в рамках проведения массовых мероприятий, оптимизировать привлечение волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, говорящих на различных языках»,— пояснили там.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не понимает, зачем для выяснения мест образования этнических анклавов нужны «8 тыс. камер сложного программного комплекса». «Власти Петербурга и любого другого города и так уже знают, где образуются анклавы»,— рассудил он. Замдиректора Института стран СНГ Александру Докучаеву интересует, как санкт-петербургская техника будет отличать, например, «казахов от якутов». Саму инициативу она называет «странной»: «Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь. Этически оно вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях». Валерий Фадеев счел постановку вопроса о распознавании «этнической идентичности» с камер «унижающим человеческое достоинство». «В России даже в паспорте национальность не указывают. И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности»,— рассудил глава СПЧ.

Александр Воронов, Эмилия Габдуллина; Владимир Колодчук, Санкт-Петербург