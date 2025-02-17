Трамп: встреча с Путиным может состояться очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться «очень скоро», передает Reuters. Как заявил господин Трампа, он работает «очень усердно, чтобы установить мир»; а Владимир Путин «намерен скоро положить этому конец», добавил американский президент. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам господина Трампа, будет вовлечен в переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Во время общения с журналистами во Флориде Дональд Трамп сказал, что прямо спросил Владимира Путина, намерен ли тот завершить конфликт на Украине. «Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это»,— поделился американский президент мнением о намерениях господина Путина. «Я думаю, он хочет завершить это, и быстро»,— добавил господин Трамп.

По словам американского президента, во время телефонного разговора Владимир Путин назвал Россию сильной, указав, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона». «Они давно сражаются, делали это давно»,— сказал Дональд Трамп. Отвечая на просьбу прокомментировать заявления Владимира Зеленского об угрозе НАТО со стороны РФ, американский президент сказал: «Нет, я не согласен, даже самую малость». Он добавил, что ни капли не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. После в тот же день американский президент заявил, что их встреча может пройти в скором времени в Саудовской Аравии. Такая встреча, говорил 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, требует «особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне». По данным «Ъ», первая встреча по Украине с участием российской официальной делегации (не первых лиц) должна пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.

Подробнее о подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».