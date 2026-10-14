Заявителя выводят на Shop & Show
Один из крупнейших в РФ телемагазинов Shop & Show был запущен в октябре 2012 года. До августа 2023 года работал под юридическим лицом ООО «Маркет-ТВ», а затем — ООО «ШикТВ». Вещание обеспечивало АО «ТВТорг». Телемагазин работал круглосуточно и предлагал товары для дома, одежду, обувь и текстиль. В июле 2024 года ФНС заморозила счета телемагазина из-за долгов, а кредиторы обратились в суд с намерением признать ООО «ШикТВ» банкротом. Задолженность только перед операторами связи оценивалась в 1 млрд руб. 3 июля 2024 года Shop & Show приостановил вещание как на сайте, так и в спутниковых сетях. «Маркет-ТВ» было признано банкротом в ноябре 2024 года, «ШикТВ» — в сентябре 2025-го.