Заявителя выводят на Shop & Show

Заявление направлено Денисом Шапиро в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ. В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что Олег Воробьев многие годы был товарищем и доверителем адвоката Шапиро. Однако в 2024 году господин Воробьев, обратившись в СКР и ФСБ, сообщил, что адвокат за решение вопросов вымогает у него крупную сумму денег и, созвонившись с юристом, в рамках оперативного эксперимента под контролем силовиков передал часть из них Денису Шапиро. Последний, по его версии, принял подношение, полагая, что это не деньги, а документы. В итоге юрист признал свою вину и в конце 2025 года в особом порядке был осужден Никулинским райсудом Москвы на четыре с половиной года за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Недавно его освободили по УДО.