Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №190

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Заявителя выводят на Shop & Show

Отсидевший юрист просит расследовать деятельность «Маркет-ТВ» и следствия
Как стало известно “Ъ”, бывший адвокат и решальщик Денис Шапиро обратился с заявлением в правоохранительные органы, требуя проверить обстоятельства возбуждения и расследования уголовного дела о неуплате ООО «Маркет-ТВ» (действовало под брендом Shop & Show) налогов на 446 млн руб. За данное преступление к штрафу был приговорен Кирилл Кириллов, которого юрист считает номинальным владельцем ООО. Бенефициаром же бизнеса, связанного с торговлей по телевизору, он называет Олега Воробьева. Благодаря последнему господин Шапиро сам был недавно осужден за мошенничество.
Едва выйдя из колонии, Денис Шапиро занялся своим экс-партнером

Едва выйдя из колонии, Денис Шапиро занялся своим экс-партнером

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Заявление направлено Денисом Шапиро в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ. В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что Олег Воробьев многие годы был товарищем и доверителем адвоката Шапиро. Однако в 2024 году господин Воробьев, обратившись в СКР и ФСБ, сообщил, что адвокат за решение вопросов вымогает у него крупную сумму денег и, созвонившись с юристом, в рамках оперативного эксперимента под контролем силовиков передал часть из них Денису Шапиро. Последний, по его версии, принял подношение, полагая, что это не деньги, а документы. В итоге юрист признал свою вину и в конце 2025 года в особом порядке был осужден Никулинским райсудом Москвы на четыре с половиной года за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Недавно его освободили по УДО.

Один из крупнейших в РФ телемагазинов Shop & Show был запущен в октябре 2012 года. До августа 2023 года работал под юридическим лицом ООО «Маркет-ТВ», а затем — ООО «ШикТВ». Вещание обеспечивало АО «ТВТорг». Телемагазин работал круглосуточно и предлагал товары для дома, одежду, обувь и текстиль. В июле 2024 года ФНС заморозила счета телемагазина из-за долгов, а кредиторы обратились в суд с намерением признать ООО «ШикТВ» банкротом. Задолженность только перед операторами связи оценивалась в 1 млрд руб. 3 июля 2024 года Shop & Show приостановил вещание как на сайте, так и в спутниковых сетях. «Маркет-ТВ» было признано банкротом в ноябре 2024 года, «ШикТВ» — в сентябре 2025-го.

По словам господина Шапиро, как в его уголовном деле, так и в решении по целому ряду арбитражей, связанных с банкротством «Маркет-ТВ», Олег Воробьев, не занимавший официальных должностей в данном проекте, тем не менее называется его конечным бенефициаром. На это обращает внимание не только Денис Шапиро, но и многочисленные клиенты ООО, направлявшие в него на реализацию товары, и даже служба безопасности московского Сбербанка, выступавшего кредитором компании (долг в заявлении, которое имеется в распоряжении “Ъ”, составлял более 825 млн руб.). Все они требовали привлечь за предполагаемые махинации в ООО именно Олега Воробьева, однако заявителям было отказано. Частники обжалуют данные решения силовиков, а в пресс-службе Сбербанка от комментариев воздержались, рекомендовав обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы.
В свою очередь Денис Шапиро, выступавший юристом «Маркет-ТВ», утверждает, что в рамках единственного уголовного дела, возбужденного в связи с деятельностью Shop & Show, на скамье подсудимых оказался лишь номинал Кирилл Кириллов.
Кириллов был трудоустроен, как указано в материалах расследования, инженером в ООО «ММЗ Скорость». Он полностью признал свою вину в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ), согласившись с версией следствия о том, что, использовав фиктивные документы, имитирующие финансово-хозяйственные отношения «Маркет-ТВ» с контрагентами, добился для компании вычетов по НДС за 2020–2022 годы. Тем самым государству был причинен ущерб на сумму 446,3 млн руб. За это преступление в августе 2026 года Люблинский райсуд Москвы назначил фигуранту лишь штраф в 250 тыс. руб., который тот оплатил, не став обжаловать приговор.
Денис Шапиро просит проверить сообщение о возможном преступлении в действиях как предполагаемого бенефициара ООО, так и следователя СКР, который вел дело о махинациях с НДС в «Маркет-ТВ», и в случае подтверждения приведенных им данных возбудить уголовные дела о фальсификации доказательств, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также о служебном подлоге (ст. 303, 285, 286 и 292 УК РФ).
В СКР обращение господина Шапиро оперативно не прокомментировали. Сам господин Воробьев назвал заявление своего бывшего юриста «ложным доносом» (ст. 306 УК РФ), связав с приговором Никулинского райсуда и его последствиями. По его словам, «все судебные споры по "Маркет-ТВ" давно завершены в рамках правового поля» и комментировать данные заявителя он не видит смысла.
Николай Сергеев
Уклонение от уплаты налогов