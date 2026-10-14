«Понять, что такое цвет, может лишь наша нервная система»
Анна Кулецкая — о том, как устроено восприятие
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Красный светофор, синее небо и зеленая трава: кажется, всё прозаично, но попробуйте описать свойство каждого цвета и поймете, что слов не хватает. Возможно, все потому, что в физическом мире цветов не существует, есть лишь электромагнитные волны разной длины и работа нашего мозга.
Есть занимательный мысленный эксперимент «Комната Мэри». В 1980-х ученые представили, что есть некая Мэри, она блестящий нейрофизиолог и знает абсолютно все факты о цвете, как работают рецепторы глаза и как человек все это воспринимает. Но она всю жизнь живет в черно-белой комнате, а информацию получает из черно-белых книг. И тут дверь открывается, и она впервые видит помидор, розу или красное яблоко. На вопрос, узнает ли она что-либо новое, большинство философов отвечают однозначно «да». Потому что по-настоящему понять, что такое цвет, может лишь наша нервная система.
Показателен и пример десятилетней давности — та самая история со злополучным платьем, которая разделила интернет на два враждующих лагеря. Одни видели его бело-золотым, другие — черно-синим. Ученые выяснили, что дело не в плохом качестве фотографии, люди по-разному представляли источник света на снимке. Одни подсвечивали его холодным дневным светом, другие — теплым и искусственным. И мозг по-разному интерпретировал цвет ткани. То же с людьми, эмоциями, новостями и событиями. У каждого есть свой фильтр восприятия, на который влияют гены, особенности нервной системы, воспитания и накопленный опыт.