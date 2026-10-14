Есть занимательный мысленный эксперимент «Комната Мэри». В 1980-х ученые представили, что есть некая Мэри, она блестящий нейрофизиолог и знает абсолютно все факты о цвете, как работают рецепторы глаза и как человек все это воспринимает. Но она всю жизнь живет в черно-белой комнате, а информацию получает из черно-белых книг. И тут дверь открывается, и она впервые видит помидор, розу или красное яблоко. На вопрос, узнает ли она что-либо новое, большинство философов отвечают однозначно «да». Потому что по-настоящему понять, что такое цвет, может лишь наша нервная система.