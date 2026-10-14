Поджог остался неоплаченным
За диверсию на железной дороге суд назначил обвиняемым от 6 до 15 лет
Мосгорсуд вынес приговор по уголовному делу о диверсии, совершенной по заданию спецслужб Украины на железнодорожном объекте. Трое молодых людей обвинялись в поджоге в 2025 году релейного шкафа возле станции в Подмосковье. Исполнитель преступления, ранее судимый за распространение наркотиков Даниил Важинский, получил 15 лет лишения свободы, его несовершеннолетние сообщники — 6 и 7 лет.
В Мосгорсуде 14 октября завершился процесс по делу о диверсии, который стартовал в мае этого года. На скамье подсудимых оказались трое фигурантов — Даниил Важинский и двое его несовершеннолетних сообщников. Дело слушалось в закрытом режиме.
Причиной, толкнувшей Даниила Важинского на преступление, по его собственным словам, стала острая нехватка денег. Он был судим за распространение наркотиков и, выйдя на свободу, оказался без средств к существованию.
Важинский и один из его несовершеннолетних приятелей регулярно заходили в даркнет, где последний в марте 2025 года и нашел пользователя, предлагавшего хороший заработок. Вступив с ним в переписку, друзья получили предложение взломать и поджечь релейный шкаф на железной дороге. За это им было обещано от 12 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от того, насколько успешно они выполнят задание. Куратор, работавший, по данным следствия, на украинские спецслужбы (его имя установить не удалось), предложил совершить диверсию в начале апреля, заснять свои действия на видеокамеру и продемонстрировать их в прямом эфире.
Даниил Важинский и его приятель привлекли к делу еще одного несовершеннолетнего, предложив ему зафиксировать их действия на камеру своего телефона. Сначала тот отнекивался, но в итоге все-таки поддался уговорам.
Поджог был совершен в конце апреля на станции Ростокино Ярославской железной дороги. Задание украинского куратора фигуранты выполнили не полностью: тот требовал скачала шкаф взломать, затем плеснуть внутрь бензина и поджечь. Молодые люди ограничились тем, что полили агрегат бензином сверху и поднесли огонь. Важинский поджигал, другой участник диверсии снимал происходящее на камеру телефона, а третий тем временем поддерживал переписку с куратором.
В итоге молодые люди вознаграждения так и не получили, возможно, потому, что задание выполнили не полностью. Задержали их сотрудники ФСБ по горячим следам. Вычислить злоумышленников помогли записи с камер, установленных на проезжавших мимо места поджога электричках.
Важинскому инкриминировали совершение диверсии, его сообщникам — содействие диверсионной деятельности (соответственно ст. 281 и 281.1 УК РФ). В суде они признавали вину частично — сам факт поджога не отрицали, но утверждали, что не хотели причинить вреда государству. «Сгорела лишь крышка шкафа, а сам объект остался целым,— пояснил “Ъ” адвокат Андрей Яровой.— Ущерба РЖД причинено не было, даже иск к нашим подзащитным компания не подала. Мы не отрицали факта преступления, но указывали на совершенно иной мотив его совершения — желание не причинить ущерб, а просто заработать».
В ходе прений представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, поддерживавший обвинение, просил признать подсудимых виновными и приговорить Даниила Важинского с учетом уже имеющейся судимости к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Для его несовершеннолетних сообщников обвинение запрашивало шесть и семь лет лишения свободы. Именно такие сроки Мосгорсуд и назначил.
После оглашения приговора адвокат Яровой от имени коллег и родственников осужденных заявил, что защита обязательно обжалует приговор. «Можно сказать, что имело место хулиганство, да еще и совершенное по дружбе и мальчишеской глупости»,— сказал он.