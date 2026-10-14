Поджог остался неоплаченным

Важинский и один из его несовершеннолетних приятелей регулярно заходили в даркнет, где последний в марте 2025 года и нашел пользователя, предлагавшего хороший заработок. Вступив с ним в переписку, друзья получили предложение взломать и поджечь релейный шкаф на железной дороге. За это им было обещано от 12 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от того, насколько успешно они выполнят задание. Куратор, работавший, по данным следствия, на украинские спецслужбы (его имя установить не удалось), предложил совершить диверсию в начале апреля, заснять свои действия на видеокамеру и продемонстрировать их в прямом эфире.