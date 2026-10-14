Взломщик засветил свой адрес

О взломе ИТ-инфраструктуры «Додо Пиццы» компания сообщила вечером 28 сентября. Там допустили, что хакеры могли получить доступ к персональным данным клиентов, в том числе именам и датам рождения, местам проживания и адресам электронной почты, а также номерам телефонов и данным о последних заказах. В то же время «Додо» подчеркнула, что платежные данные клиентов хакерам не достались, так как компания их не хранит. Утечка затронула не только клиентов из России, но и из Белоруссии: данные граждан республики передавались российской компании в рамках франчайзинговой сети. После взлома злоумышленникам заблокировали доступ, а сотрудники информационной безопасности начали внутреннюю проверку. «Додо Пицца» также уведомила Роскомнадзор о произошедшем.