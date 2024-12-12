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Коммерсантъ FM
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Дел не в оборот

Выручка продуктовых сетей растет несмотря ни на что

Совокупный оборот десяти крупных продуктовых ритейлеров России увеличился за девять месяцев 2024 года почти на четверть, до 7,9 трлн руб. В то же время «Светофор», работающий в формате жесткого дискаунтера, из-за сокращения эффективности бизнес-процессов продолжает терять покупателей.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2024 года совокупная выручка топ-10 крупных продуктовых сетей (см. подробнее таблицу) приблизилась к 7,9 трлн руб. без НДС, что на 24% больше к году, следует из предоставленных “Ъ” данных Infoline. Ранее в этой аналитической компании прогнозировали рост этого показателя по итогам всего текущего года на 26,4% год к году, до 11,5 трлн руб. Непосредственно в третьем квартале общий оборот ритейлеров из топ-10 достиг 2,7 трлн руб.

Оборот крупнейших продуктовых сетей в январе-сентябре 2024 года

Ритейлер Выручка (млрд руб.) Изменение год к году (%)
X5 Group 2821,2 24,8
«Магнит» 2202,9 20,5
Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль») 1007,3 26,5
«Лента» 624,4 58,9
«Светофор» 286,3 -2,2
«Вкусвилл» 237,6 30,7
Auchan 202,3 1,2
Metro 173 12
«Самокат» 160,5 70,7
«О’Кей» 155,6 5,6

Источник: Infoline.

Для сравнения: динамика за аналогичные периоды прошлого года была ниже. Так, совокупная выручка за девять месяцев 2023 года выросла на 12,4% год к году, в июле—сентябре того же года — на 15,1%. Текущее увеличение связано с ростом продуктовой инфляции, которая к третьему кварталу этого года в годовом выражении составила 9,51%.

За девять месяцев этого года самую высокую динамику роста выручки продемонстрировал сервис «Самокат»: его оборот вырос на 70,7%, до 160,5 млрд руб. Бизнес этой компании полностью сконцентрирован на онлайне, и у этого сегмента все еще низкая база, поэтому «Самокат» и фиксирует опережающий по сравнению с другими продуктовыми ритейлерами оборот, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты. Однако если сравнивать выручку в натуральном выражении, то «Самокат» окажется в конце топ-10. Его опережает, например, «Вкусвилл», чья выручка за девять месяцев 2024 года достигла 237,6 млрд руб., что 30,7% больше год к году.

Этот ритейлер активно наращивает присутствие в онлайне, доля которого, по подсчетам Infoline, в третьем квартале текущего года составила 49,9%, в то время как год назад было 46,5%. По прогнозам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, по итогам октября—декабря 2024 года сеть увеличит продажи по сравнению с третьим кварталом. По словам эксперта, именно летом у «Вкусвилл» замедляются обороты, так как основные покупатели сети — жители Москвы и Подмосковья — отправляются в отпуск. На долю этих регионов приходится около 70% всех магазинов ритейлера.

Еще одним ритейлером, продемонстрировавшим в январе—сентябре этого года высокую динамику роста оборота — на 58,9% год к году, до 624,4 млрд руб.,— стала «Лента». Это произошло за счет покупки годом ранее сети «Монетка», работающей в основном на Урале и в Западной Сибири, отмечают аналитики.

В десятке крупных продуктовых ритейлеров лишь «Светофор» показал падение выручки за три квартала 2024 года на 2,2% год к году, до 286,3 млрд руб. Это связано с тем, что в первой половине этого года заметно сократилось число магазинов сети, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По словам источников “Ъ” на рынке ритейла, причина — в снижении «Светофором» эффективности закупок и продаж. С другой стороны, востребованность сегмента жестких дискаунтеров, в котором работает ритейлер, растет на фоне желания потребителей экономить из-за высокой продуктовой инфляции. Трафик «Светофора», по словам собеседников “Ъ”, перетекает в основном в «Чижик» — дискаунтеры, развиваемые X5 Group.

По подсчетам Infoline, оборот этой сети за три квартала 2024 года вырос на 115,2% год к году, но данные в натуральном выражении аналитики не приводят. За этот период общая выручка всей X5 Group, куда также входят «Пятерочка» и «Перекресток», достигла 2,82 трлн руб., рост на 24,8% год к году. Это позволило компании возглавить топ-10 крупных продуктовых ритейлеров по версии Infoline. Второе место — у «Магнита», чья выручка составила 2,2 трлн руб., что на 20,5% больше год к году. Это также связано с покупкой компанией дальневосточной сети «Самбери», отмечают эксперты. Ни один из ритейлеров, вошедших в топ-10 крупных продуктовых сетей, не ответил на вопросы “Ъ”.

Алина Мигачёва, Халиль Аминов

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