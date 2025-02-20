Депутата заслушали в суде

В Воронеже на процессе по уголовному делу политтехнолога и депутата гордумы Романа Жогова выступили председатель парламента Владимир Ходырев и его бывший заместитель Алексей Пинигин, который отвечал на вопросы по видеосвязи из колонии, где досиживает срок за хищения. Подсудимого обвиняют в фиктивном трудоустройстве супруги. Спикер не подтвердил версию следствия, а его бывший коллега не определился со своей позицией.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном райсуде Воронежа на процессе по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в котором обвиняют главу фракции «Единой России» в гордуме Романа Жогова, выступили ключевые свидетели — председатель городского парламента Владимир Ходырев и его бывший заместитель Алексей Пинигин.

По версии регионального управления Следственного комитета России, в 2010 году господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом.

Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что инициатива по трудоустройству его жены исходила от господина Провоторова, который был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата супруги, по словам подсудимого, была его надбавкой за партийную работу. Рассмотрение уголовного дела идет в суде уже больше полутора лет.

Давая показания на заседании 19 февраля, председатель гордумы Владимир Ходырев охарактеризовал подсудимого положительно и исключил, что тот единолично мог повлиять на карьеру потерпевшего. «Списки кандидатов принимаются максимально коллегиально, в дискуссиях,— пояснил он.— Если человек один, то он не сможет повлиять». По словам господина Ходырева, его заместитель Александр Провоторов никогда не жаловался на Романа Жогова и не находился в его подчинении. В финале выступления спикер сказал, что ему ничего не известно о практике начисления надбавок путем фиктивного трудоустройства, но в думе все получают зарплату за работу.

Вторым важным свидетелем стал бывший вице-спикер гордумы Алексей Пинигин. Он выступал в суде по видеосвязи из местной исправительной колонии №2, где отбывает последние дни лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, в конце 2023 года бывший депутат получил два года за обман на 9 млн руб. руководителя компании-подрядчика при строительстве школы. Несмотря на полное признание вины, ему пришлось провести в колонии основную часть срока — его прошение об условно-досрочном освобождении было удовлетворено лишь в начале февраля.

И обвинение, и защиту интересовал период работы Алексея Пинигина на посту президента фонда поддержки партийных проектов в 2012–2022 годах. Свидетель рассказал, что пожертвования в фонд регулярно и добровольно делали депутаты городской и областной дум, а также предприятия. Парламентарии, по словам свидетеля, вносили по 10–25 тыс. руб., а юридические лица могли оперировать гораздо бОльшими суммами. По словам Алексея Пинигина, деньги в фонд перечисляли не все — однажды он спросил у господина Провоторова, почему тот никогда не платит деньги в фонд. «Он сказал, что перечисляет деньги через Жогова на другое направление,— заявил Алексей Пинигин.— Я больше на этом не заострял внимание».

В финале выступления защита Романа Жогова попросила Алексея Пинигина охарактеризовать личные и деловые качества подсудимого. «Я в своей судьбе разобраться не могу, чтобы давать такие оценки»,— уклонился от ответа Алексей Пинигин.

Отметим, что потерпевший по делу Романа Жогова Александр Провоторов, как сообщал ранее “Ъ”, сам в 2022 году получил два года колонии за обман своего однопартийца Александра Жукова на 1 млн руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж