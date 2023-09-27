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Коммерсантъ FM
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Экс-парламентария осудили как мошенника

Бывшего вице-спикера гордумы Воронежа отправили в колонию

Бывший заместитель председателя Воронежской городской думы 50-летний Алексей Пинигин признан виновным в мошенничестве, ему назначено два года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. за обман на 9 млн руб. руководителя компании-подрядчика при строительстве школы в Грибановском районе. Экс-депутат подготовился к реальному сроку, собрав сумку с вещами и книгой бывшего узника нацистского концлагеря, и заявил, что не станет обжаловать приговор. В последнем слове он сказал, что ему есть о чем задуматься.

Алексей Пинигин

Алексей Пинигин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Пинигин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Воронежа 27 сентября завершил рассмотрение уголовного дела бывшего вице-спикера гордумы Алексея Пинигина. Судья Марина Сиухина признала его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначила два года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.

Пинигин признан виновным в похищении в 2018 году более 9 млн руб. у Андрея Матвеева, руководителя ООО «КМ-Строй» (на 51% принадлежит главе воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину). За эти деньги на тот момент депутат предлагал оказать содействие в беспроблемной приемке выполненных работ по муниципальному контракту в Грибановском районе путем передачи взяток должностным лицам облправительства. Вознаграждением парламентарий, у которого не было возможности выполнить обещание, распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело против Алексея Пинигина региональное управление Следственного комитета России возбудило в начале 2022 года. Расследование завершили через год. За это время Пинигин сложил полномочия депутата городской думы, где он занимал пост заместителя председателя, а также покинул центр кадастровой оценки, которым руководил с начала 2020 года. После задержания он признал вину, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В последнее время Пинигин трудился экспертом по оформлению земельно-правовых отношений в воронежской фирме.

До вынесения приговора Алексей Пинигин выступил с коротким последним словом. «Безусловно, я понимаю определенные мотивы, которые побудили меня на обсуждаемые действия. Но никакие из этих мотивов, конечно же, не могут оправдать те последствия, к которым привели данные действия. Я искренне сожалею о произошедшем, полностью признаю все обвинение. Прошу взять во внимание, что до преступления и за пять лет после у меня не было никаких проступков и противозаконных действий. Учитывая мое состояние здоровья, я считаю, что не представляю угрозы для общества. Мне есть о чем задуматься»,— сказал бывший вице-спикер.

По всей видимости, Алексей Пинигин ожидал назначения реального срока лишения свободы. Он прибыл в здание Ленинского райсуда с большой сумкой.

В сумке лежали вещи и книга пережившего немецкий концентрационный лагерь австрийского психиатра Виктора Франкла «Человек в поисках смысла».

За неделю до приговора представитель прокуратуры в прениях попросил суд назначить Пинигину четыре года колонии общего режима.

Судья находилась в совещательной комнате два часа. На оглашение приговора Алексей Пинигин вернулся без своего защитника Веры Белкиной. При себе у него были только очки и паспорт. После оглашения приговора его взяли под стражу.

Перед уходом из зала суда Пинигин сказал, что не будет обжаловать приговор. Его поместят в СИЗО-1 в центре Воронежа, по соседству с исправительной колонией №2. В срок отбывания наказания, согласно тексту приговора, экс-депутату зачтут чуть менее пяти месяцев, проведенных под домашним арестом, и месяц, который он провел под запретом определенных действий. Таким образом, на замену неотбытой части наказания принудительными работами Пинигин сможет претендовать через полгода. До исполнения наказания в виде штрафа суд сохранил арест на принадлежащие осужденному автомобиль, прицеп и гараж.

Алексей Пинигин — второй бывший вице-спикер гордумы Воронежа, осужденный за мошенничество.

Занимавший пост первого заместителя председателя Александр Провоторов в начале 2022 года получил два года колонии за аналогичное преступление (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и к сегодняшнему дню условно-досрочно вышел на свободу.

Сергей Толмачев, Воронеж

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