Челябинские дороги ведут в ФСБ

В Челябинске сотрудники ФСБ России задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, бывших владельцев и руководителей дорожных компаний, когда-то занимавших доминирующее положение в регионе. Ранее они фигурировали в делах о коррупции бывших губернатора области Михаила Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова. Теперь чиновников и дорожников спецслужба обвиняет в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челябинский министр Алексей Нечаев стал фигурантом дела об особо крупной растрате

Фото: кадр видео @gov74 Челябинский министр Алексей Нечаев стал фигурантом дела об особо крупной растрате

Фото: кадр видео @gov74

О задержании главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева сотрудниками ФСБ России стало известно утром 19 февраля. Пресс-служба УФСБ по региону подтвердила «Ъ-Южный Урал» факт проведения оперативных действий.

В отношении министра следователем УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

В доме Алексея Нечаева, а также в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски, изъяли документы и технику.

В миндортрансе региона задержание руководства и работу силовиком не комментируют. В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как сотрудники ФСБ ведут Алексея Нечаева в наручниках, а также выносят технику из министерства.

Официально силовые ведомства не раскрывают суть инкриминируемых главе миндортранса преступлений.

Предварительно речь идет о растрате бюджетных средств, совершенной в 2016 году, со ссылкой на источник сообщило Ura.ru. Тогда господин Нечаев занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства.

Также, по данным агентства, кроме господина Нечаева сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника правового управления миндортранса области Станислава Куликова, бывших руководителей и совладельцев АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова, Константина Зарипова и Геннадия Вильшенко. По информации ресурса 74.ru, еще одним фигурантом этого дела стал сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александр Дубровский. Его также задержали сотрудники ФСБ России. В чем он подозревается, пока неизвестно.

Отметим, что «Южуралавтобан» и «Южуралмост» во время работы двух предыдущих губернаторов Челябинской области являлись крупнейшими подрядчиками на рынке ремонта и строительства дорог в регионе. Компания «Южуралавтобан», созданная в 1995 году в Магнитогорске, фигурировала в уголовном деле о дорожных откатах экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в розыске по обвинению в получении взяток (ч. 4 ст. 290 УК) на общую сумму 3,2 млрд руб. Активы фигурантов, в том числе АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства.

Именно «Южуралавтобан» в 2012–2014 годах получал наиболее выгодные контракты в регионе. В 2018 году Арбитражный суд Челябинской области признал компанию банкротом.

АО «Южуралмост» являлся правопреемником «Южуралавтобана». Так, в 2019 году суд по иску УФНС по Челябинской области признал компании взаимозависимыми и обязал «Южуралмост» заплатить налоговый долг «Южуралавтобана» в размере 1,2 млрд руб.

«Южуралмост» занимал доминирующее положение на дорожном рынке региона в 2015–2018 годах. В 2017 году УФАС России по Челябинской области сообщало, что его доля составляет 95% в региональном центре и более 50% в целом по области. В 2019 году ФАС России признала факт сговора на торгах между «Южуралмостом», бывшим губернатором Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства области. Стороны заключили антиконкурентные соглашения при проведении десяти аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд руб., победителем которых стал «Южуралмост». ФАС оштрафовала компанию на 484 млн руб., а Борис Дубровский ушел в отставку вскоре после решения о сговоре.

В апреле 2022 года компания заявила о ликвидации, но потом передумала. В июне 2023 года суд признал АО «Южуралмост» банкротом по заявлению ООО «Урал-сервис-групп».

По данным УФНС России по Челябинской области, эти компании аффилированы. Последним директором АО «Южуралмост» был Александр Зырянов. Сейчас он руководит ООО «Технопарк», 75% которого ранее принадлежало Геннадию Вильшенко.

В декабре 2024 года задержали первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и находится под стражей. По некоторым данным, речь в деле, которое находится как новое расследование в производстве СКР, а не ФСБ, говорится о злоупотреблениях почти на полмиллиарда рублей при ремонте одной из трасс.

Юлия Гарипова, Челябинск