Поставки грузинского вина в Россию в январе сократились вдвое

Грузия поставила в Россию 2,5 тыс. тонн вина в январе, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (5 тыс. тонн). По данным Национальной службы статистики Грузии Geostat, в январе текущего года поставки грузинского вина в Россию оцениваются почти в $7 млн, за тот же период прошлого года этот показатель составил $13,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

При этом Грузия нарастила в январе экспорт в Россию минеральной и газированной воды без сахара. В прошлом месяце было поставлено 12,4 тыс. тонн этой продукции на сумму $6,7 млн, в то время как за аналогичный период 2024 года показатель составил 9,1 тыс. тонн. ($4,8 млн в денежном выражении).

Объемы поставок сладкой минеральной и газированной воды также немного выросли. Грузия экспортировала в Россию 3 тыс. тонн этой продукции на сумму $2,5 млн в прошлом месяце. За этот же период 2024 года объем поставок составил 2,6 тыс. тонн ($2,6 млн в денежном выражении).

По итогам 2024 года Грузия поставила на российские рынки 66,7 тыс. тонн натурального виноградного вина стоимостью $182,6 млн. Это на 8,5% больше по полученным доходам и на 7,2% больше по объему поставленной в РФ винной продукции в сравнении с 2023 годом. На втором месте после РФ — Польша, где продано грузинского вина на $16,6 млн. На третьем — Украина ($12,4 млн).