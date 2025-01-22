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Коммерсантъ FM
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В 2024 году 66% экспортированного из Грузии вина поставлено в РФ

С января по декабрь минувшего года Грузия поставила на российские рынки 66,7 тыс. тонн натурального виноградного вина стоимостью $182,6 млн. Это на 8,5% больше по полученным доходам и на 7,2% больше по объему поставленной в РФ винной продукции в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии Geostat. На втором месте после РФ — Польша, где продано грузинского вина на $16,6 млн. На третьем — Украина ($12,4 млн).

Согласно заявлению министра окружающей среды и сельского хозяйства кавказской страны Давида Сонгулашвили, вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, на его долю приходится 4,2% всего экспорта.

В минувшем году Грузия экспортировала до 95 млн л вина (+6% год к году) стоимостью $276,1 млн (+7%) в 72 страны мира. Стоимость экспортированных спиртных напитков (кроме вина) — $288,6 млн.

Министр обратил особое внимание на диверсификацию рынков грузинского вина. «Винодельческие компании и погреба получат еще больше возможностей представить свою продукцию на рынках США, Европы и Азии с целью увеличения объемов продаж своей продукции и поддержания стабильного развития экономически приоритетной отрасли страны»,— отметил господин Сонгулашвили.

В целом в 2024 году Грузия экспортировала вин и спиртных напитков на сумму $564 млн, что на 24% больше, чем в 2023 году. Кроме вина экспорт иных спиртных напитков из Грузии в минувшем году вырос на 47%. В том числе на российские рынки поставлены иные спиртные напитки стоимостью $155 млн.

Георгий Двали, Тбилиси

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