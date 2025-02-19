Казахстан обсудит с Украиной атаку НПС «Кропоткинская»

Вопрос транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), инфраструктура которого пострадала в результате атаки украинских беспилотников, остается ключевым для экономики Казахстана. Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова, ситуация будет обсуждаться с Киевом по дипломатическим каналам.

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Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин уточнял, что контакты с украинской стороной могут пройти в Астане или Киеве. По его словам, инциденты подобного рода должны решаться путем переговоров, чтобы избежать их повторения.

Нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае, крупнейший объект КТК, подверглась атаке беспилотников 17 февраля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В «Транснефти» сообщили о серьезных повреждениях станции, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.

В Минэнерго Казахстана, однако, заявили, что нефть продолжает поступать по КТК в штатном режиме, а магистральный нефтепровод Тенгиз — Новороссийск функционирует без участия поврежденной НПС «Кропоткинская».

Вячеслав Рыжков