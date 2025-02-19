Спецоперация в 272 страницах

Российский Центр анализа стратегий и технологий 20 февраля выпустит книгу «У края», посвященную специальной военной операции (СВО). В ней подробно анализируются ход боевых действий, особенности мобилизационной кампании, эффективность военной техники и дронов, теракты украинских спецслужб, идеологические корни украинского сопротивления. “Ъ” ознакомился с публикацией до ее выхода в свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборник «У края»

Фото: ЦАСТ Сборник «У края»

Фото: ЦАСТ

В сборнике «У края» на почти 300 страницах представлена, пожалуй, наиболее полная на сей день картина хода СВО. Авторы рассмотрели все наиболее важные аспекты военной кампании, включая как события «на земле», так и их влияние на различные аспекты жизни людей и государств.

Предисловие написал главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В украинской кампании, по его словам, неразрывно сплелись два сюжета: «Вопрос о европейской безопасности (точнее, о судьбе этого самого либерального порядка), унаследованный от того, как закончилась холодная война. И вопрос о русско-украинском самоопределении, уходящий корнями чуть ли не во всю историю Восточной Европы».

В сборнике описываются достижения и неудачи сторон на протяжении операции — от первых ударов по украинской военной инфраструктуре до провала украинского контрнаступления и начала успешного продвижения вооруженных сил РФ.

Уже с первых дней СВО стала крупнейшим по количеству задействованных сил военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом изначальный план российской операции, как отмечается в сборнике, предусматривал скоротечную кампанию. Россия, как напоминают авторы сборника, на первой стадии располагала армией мирного времени, не прошедшей доукомплектования и мобилизационного развертывания. За редким исключением группировка состояла полностью из солдат контрактной службы. Это означало, что подавляющее большинство соединений оставили треть или больше личного состава на базах и не могли действовать в полную силу. Баланс численности личного состава серьезно усложнил выполнение поставленных задач. Пройдя через сложные испытания, 2024 год российские вооруженные силы завершили, как отмечается в сборнике, с очевидным преимуществом. «В то же время вне контроля России все еще остается около 25% Запорожской и Херсонской областей. В ДНР еще предстоят бои за стратегически важную агломерацию Краматорск—Славянск. Борьба за них может оказаться крайне непростой и продолжительной»,— говорится в книге.

Несмотря на ощутимую усталость от войны, Киев, по оценке экспертов, все еще располагает возможностями поставить под ружье сотни тысяч мужчин, что даже при очевидном снижении среднего качества войск позволит Украине продолжать сопротивление еще некоторое время. Кроме того, западные партнеры Украины — прежде всего европейские — по-прежнему продолжают оказывать ей военную и финансовую помощь.

В то же время очевидная невозможность победы на поле боя, как отмечается в сборнике, вынудила украинские власти и их союзников смягчить риторику. Они больше не призывают к возвращению «на границы 1991 года» и сигнализируют о готовности к перемирию. Однако сложившаяся линия боевого соприкосновения, по мнению авторов книги, «совершенно не удовлетворяет ни одну из сторон». «Противники до последней возможности будут пробовать передвинуть ее в свою пользу перед дипломатическим урегулированием. Поэтому к началу четвертого года СВО пушки еще не сказали своего последнего слова»,— убеждены эксперты.

«Пушкам» посвящены отдельные главы сборника. В одной из них анализируется эффективность западной военной техники, в другой — рассмотрен опыт применения дронов. «Новые технологии существенно изменили ландшафт современного военного конфликта, обесценив прежние решения и повысив важность новых. И в первую очередь этот тезис относится к внедрению технологий роботизированных, беспилотных систем вне зависимости от среды их применения»,— говорится в книге.

Особый интерес представляет глава об операциях Главного управления разведки Украины — попытках деблокады Мариуполя и захвата Запорожской АЭС, рейдах через границу и диверсиях в Крыму, терактах, телефонном терроризме и мошенничестве. Проанализированы экономические и демографические возможности и перспективы Украины. Отдельная глава посвящена настроениям в украинском обществе — начиная с 2014 года.

«У края» — это одновременно и летопись СВО, и ее энциклопедия, и настольный справочник (в книге много таблиц и графиков). При этом авторы многократно подчеркивают, что подводить итоги СВО «еще рано».

Елена Черненко