Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совсем-совсем другое

Федор Лукьянов — о восприятии конфликта вокруг Украины

Приятно задним числом ощущать себя прозорливым. Дискуссии 15–20-летней давности с собеседниками из ныне недружественных стран. Тема — расширение НАТО. Вначале — относительно церемонный разговор. С нашей стороны — вежливые упреки: ну зачем же вы так? Окружаете нас... С их — учтивые ответы: о чем вы? Это не направлено против России, вы сами заинтересованы в стабильных демократических соседях, а их-то и обеспечит присмотр альянса.

Федор Лукьянов

Федор Лукьянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Федор Лукьянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Через полчаса-час (особенно если общение происходит в неформально-радушной обстановке) — уже пооткровеннее. Мы: если так пойдет, вы и до Украины доберетесь, а это — нельзя, это — край! Они: да ладно вам! Вы против Польши с Венгрией возражали — потом согласились. Насчет Прибалтики возмущались — ничего, проглотили. Ну а Украина в принципе чем отличается? Так же будет, если что...

Дальнейшие горячие доводы российской стороны: нет, вы не понимаете! Украина — это совсем-совсем другое, там так не будет, там будет плохо! — вызывали сочувственные улыбки. Понимаем вашу боль, но ничего, стерпится — слюбится, как будто говорили внимательные глаза собеседников. От того, что мы были тогда правы, а они — нет, сегодня не легче.

Можно ли было избежать жгучей драмы, которая вспыхнула из-за непреодолимого желания атлантической империи увенчать свою корону украинской жемчужиной?

Об этом, наверное, можно будет рассуждать потом, когда страсти поулягутся и события перейдут в категорию исторических. (Справедливости ради, в этой части мира прошлое всегда близко настолько, что кажется не проходящим никогда. И повторяющимся снова и снова в слегка меняющихся декорациях.) Одно известно уже теперь, когда лицемерие облупилось, обнажив чуть больше подлинных чувств и намерений: вопрос о грядущем членстве Украины в НАТО возник в ведомственных американских документах в момент распада СССР. Не то чтобы сразу стояла такая цель. Просто это считалось само собой разумеющимся, перспективой, вытекавшей из логики победы в холодной войне. А любые аргументы, ставившие под сомнение эту логику, не воспринимались просто по определению.

Впрочем, геостратегические расчеты, просчеты, обсчеты и обвесы, сопровождавшие эпоху «либерального мирового порядка»,— отдельная тема. Более интересно, а почему Украина действительно оказалась «совсем-совсем другим»? И почему это не смогли понять те, для кого Украина была, да и остается просто еще одним эпизодом некой «большой игры», что бы ни стояло в ней на кону — мировое господство или отстаивание определенной идеологической догмы? Или не захотели понять?

Вышла одна из первых книг с анализом украинской кампании

Одна из версий, вероятно, состоит в том, что украинского вопроса не существует в отрыве от русского вопроса. Они переплетены в тугой узел взаимного самоопределения, где неразрывный симбиоз и отчаянное размежевание не противостоят друг другу, а составляют диалектическое единство. История, география, религия, культура, мифология составляют насыщенный коктейль, общий для обоих вопросов. Но в поисках ответа на каждый из них меняют пропорцию его компонентов. А заезжие бариста то и дело норовят то взболтать получившуюся взвесь, то подбросить в нее какой-нибудь чуждый ингредиент, отчего начинается совершенно не предусмотренное нормальной рецептурой брожение. Русский же вопрос давно присутствовал в сознании западных стратегов в той или иной формулировке. Финал СССР дал нежданный шанс элегантно свести его к минимуму.

Любое национальное строительство — это фантазии на заданную тему, процесс придумывания себя. Территория, на которой сегодня расположена Украина,— пространство, где разные фантазии сталкивались веками.

Как правило, с тяжелыми последствиями для участников фантазирования. Коллизии завершались каким-то результатом, что обеспечивало статус-кво на следующий исторический период. Но затем все повторялось на новом витке, удивительным образом воспроизводя типажи и повороты сюжета, которые, казалось бы, должны были остаться в прошлом. Три десятилетия после возникновения Российской Федерации и Украины в современной форме — период, когда длительная история словно прокручивается вновь в бешеном темпе, как при ускоренной перемотке, и в концентрированном виде, как будто из всего обилия накопленной фактуры извлекается густой экстракт.

Из споров более позднего времени, уже после начала большого противостояния в 2014 году, вспоминаются попытки убедить западных собеседников, что российское восприятие событий на Украине, которое кардинально отличается от их собственного восприятия, совсем не обязательно продукт пропаганды. Просто смотреть на Украину из России в принципе невозможно так же, как на нее смотрят, скажем, из Нидерландов или Великобритании,— совершенно разный культурно-исторический багаж, другая степень ментальной и психологической причастности. Визави кивали, всем своим видом показывая, что не видят смысла спорить с жертвой имперского промывания мозгов.

То, что столкновение придется именно на Украину, было понятно давно. Многие, правда, надеялись, что удастся обойтись вовсе без лобового противостояния. Такое, наверное, могло бы случиться, если бы вся международная система не пришла в состояние дисбаланса по причинам, не имеющим отношения не только к Украине, но даже и к России. Либеральный мировой порядок в некотором смысле сам подготовил собственный кризис, содействовав повышению всеобщей связанности и подъему государств другой культурно-исторической сферы, прежде всего азиатских. Стремление Запада доказать свою способность сохранить доминирование в идейной и силовой сферах, с одной стороны, и ощущение России, что ее оттеснили в самый угол возможностей,— с другой, вылились в украинскую баталию. А в ней уже неразрывно и, вероятно, даже фатально сплелись два разных сюжета.

Вопрос о европейской безопасности (точнее, о судьбе этого самого либерального порядка), унаследованный от того, как закончилась холодная война. И вопрос о русско-украинском самоопределении, уходящий корнями чуть ли не во всю историю Восточной Европы. Каждый из них чрезвычайно сложен, вместе же они составляют ребус запредельного уровня. Начиналась большая военная кампания с намерения решить первый вопрос, но по мере ее продолжения второй превращался если не в главный, то в такой, который не получится обойти или отложить в сторону.

На украинских фронтах не решается судьба мирового устройства (если, конечно, не предполагать крайнего ядерного сценария, чего, к несчастью, полностью исключить нельзя).

Современный мир не исчерпывается отношениями России и Запада, сколь значимыми они ни были бы. Не случайно Глобальный Юг/Восток сохраняет позицию стороннего наблюдателя, дожидаясь исхода и занимаясь своими делами. А вот вопрос о непосредственных участниках противостояния — их отношениях друг с другом и роли на международной арене — теперь уже максимально зависит от того, чем завершится нынешняя партия. Поэтому никого не устраивает ничья.

Данная колонка выйдет как предисловие к сборнику «У края» Центра анализа стратегий и технологий, посвященному специальной военной операции.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

Предыдущая фотография
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 18

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Смотреть

Новости компаний Все