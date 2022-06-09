Депутату сделали серьезное предложение

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В Мосгорсуде на процессе по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова гособвинитель предложил приговорить подсудимого к 14 годам колонии за получение взяток на сумму более 3 млрд руб. Суд разбирался с, возможно, организованной парламентарием масштабной коррупционной схемой полтора года. За это время господин Белоусов успел сложить депутатские полномочия в связи с истечением их срока и вновь избраться в нижнюю палату парламента, выдвинувшись в качестве кандидата №1 партии «Справедливая Россия — За правду» от Кировской, Тамбовской областей и Республики Удмуртия. Подсудимый занимается в Госдуме вопросами защиты конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вадим Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С учетом огромного количества эпизодов в уголовном деле Вадима Белоусова, почти двух сотен свидетелей, живущих главным образом в Челябинской области, а также Великобритании, Испании и Черногории, судебный процесс по делу Вадима Белоусова, начатый в декабре 2020 года, затянулся на 18 месяцев. Только на 95-м по счету заседании, состоявшемся 8 июня, участникам наконец удалось перейти к прениям.

Выступивший в них представитель Генпрокуратуры попросил Мосгорсуд приговорить обвиняемого в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей. Гособвинитель порекомендовал также лишить подсудимого его единственной госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, запретить ему работать на госслужбе в течение 15 лет после отбытия наказания, а самого парламентария взять под стражу сразу после приговора.

К еще одной обвиняемой, 80-летней теще народного избранника Маргарите Бутаковой, возможно, помогавшей зятю получать взятки, Генпрокуратура проявила снисхождение, предложив ей четыре года колонии и такой же штраф.

Оба подсудимых на предварительном и судебном следствии вину так и не признали, а их адвокаты полагают, что расследование было проведено необъективно, с многочисленными нарушениями, о чем защита планирует заявить на следующем заседании.

Предварительное расследование по этому делу велось еще дольше, с 2015 года, но коррупционная составляющая в нем появилась не сразу. Сначала управление СКР по Челябинской области возбудило и расследовало уголовное дело о хищениях 9 млрд руб., совершенных во время масштабного строительства и реконструкции областных автодорог, проводившихся в течение трех с половиной лет. Главными обвиняемыми по этому делу стали экс-директор областного госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, выполнявший функции представителя заказчика областного дорожного строительства, и владелец крупнейшего в регионе профильного холдинга ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Башаев, освоивший основную часть заказов. Оба они не признавали своей вины, а на финальной стадии расследования заявили, что заявленную сумму на самом деле не украли, а потратили ее на взятки.

По словам обвиняемых, еще в 2010 году, после назначения губернатором Челябинской области местного бизнесмена Михаила Юревича, команда чиновника подмяла под себя дорожный бизнес, потребовав от «Южуралавтобана» ежемесячно переводить в наличность и выплачивать «кураторам» 20% прибыли холдинга. Чтобы отработать свои проценты, губернатор Юревич и его приятель, в то время еще депутат областного заксобрания Вадим Белоусов, якобы и затеяли «дорожную революцию». Постоянно говоря о необходимости реконструкции дорожного фонда области и продвигая эту тему в ангажированных СМИ, политики в итоге действительно добились выделения под свою программу приличных средств из федерального бюджета.

Представитель заказчика Овчинников организовал конкурсы на выполнение дорожных подрядов так, что их почти всегда выигрывал «Южуралавтобан» Алексея Башаева, обладающий «большими техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами». При этом бизнесмен Башаев, по его словам, действительно стал получать внушительную прибыль, однако почти всю ее пришлось отдавать, чтобы расплатиться с «кураторами».

Как утверждали в Мосгорсуде защитники Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой, на этом этапе следствие резко изменило курс. Интерес к хищениям, по версии защиты, у СКР пропал, а главной целью расследования стала коррупционная составляющая совершенных преступлений. Обвиняемые Овчинников и Башаев каким-то образом покинули Россию и в заседаниях Мосгорсуда уже не участвовали. В 2017 году уехал за границу и уже бывший к тому времени губернатор Челябинской области Юревич — сейчас он живет с семьей в Лондоне и числится в международном розыске. Отвечать же за «дорожную революцию» в Челябинске пришлось только Вадиму Белоусову и его семье.

Уже в продолжившем начатое расследование ГСУ СКР установили, что депутат и его родственники были особо доверенными людьми Михаила Юревича. Сам Вадим Белоусов управлял принадлежащей губернатору макаронной фабрикой ОАО «Макфа», а его теща была главным бухгалтером на ОАО «Первый хлебозавод», также подконтрольном господину Юревичу. Им губернатор, вероятно, доверил и сбор теневого «дорожного налога» со строителей. По версии следствия, Маргарита Бутакова получала кэш в Челябинске обычным способом из рук в руки, а супруга депутата арендовала для этих же целей банковскую ячейку в ОАО АКБ «Лесбанк» в Москве. «Дарители», как полагает СКР, ежемесячно закладывали в сейф по 10 млн руб., а жена Вадима Белоусова регулярно вынимала оттуда наличность. За весь период активного дорожного строительства в Челябинской области группа Михаила Юревича, по версии следствия, получила 3 млрд 253 млн руб. взяток, и примерно половина этой суммы прошла через сейф в Лесбанке, однако его владелицу привлекать к уголовной ответственности не стали. Следствие пришло к выводу, что предполагаемые взяточники использовали супругу депутата «втемную».

Стоит отметить, что обвиняемый Вадим Белоусов уже 11 лет является депутатом Госдумы. Впервые он избрался в парламент в декабре 2011 года от партии «Единая Россия», пятью годами позже был избран на второй срок уже как член «Справедливой России». В декабре 2018 года Госдума по ходатайству Генпрокуратуры лишила господина Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с начатым расследованием коррупционной схемы в Челябинске, однако это не помешало политику подать заявку на участие в выборах в Госдуму восьмого созыва в сентябре 2021 года и получить мандат уже в третий раз.

Сергей Машкин