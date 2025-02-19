Обвиняемый в убийстве участник СВО из Карачаево-Черкесии остался под арестом

Южный окружной военный суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому в убийстве и покушении на аналогичное преступление участнику СВО из Карачаево-Черкесии Ренату Сакиеву. Он остался под арестом, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защита просила Южный окружной военный суд учесть заслуги военнослужащего, который в ходе участия в СВО был награжден медалью Суворова, а также дать оценку «противоправному поведению одного из потерпевших», из-за которого произошел конфликт. Однако апелляционная инстанция оставила обвиняемого под арестом.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 ноября 2024 года в ходе конфликта на окраине аула Кош-Хабль участник СВО Ренат Сакиев наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. Один из пострадавших погиб, второй получил травмы. После совершенного наезда на местных жителей обвиняемый скрылся и вернулся с повинной спустя три дня.

Ренату Сакиеву предъявлено обвинение в убийстве и покушении на аналогичное преступление (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Не исключено, что вместо отбывания срока наказания обвиняемый возобновит службу в зоне СВО.

Алена Воробьева