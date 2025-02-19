Солдат-мобиль

Как стало известно «Ъ», Южный окружной военный суд отказался освободить участника СВО из Карачаево-Черкесии Рената Сакиева. Военнослужащий, отмеченный медалью Суворова, обвиняется в убийстве и покушении на аналогичное преступление. Причем для этого предполагаемый злоумышленник использовал внедорожник. Защита указывает на неправильную квалификацию действий военного и слишком жесткую для него меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Сакиев

Фото: @vchkogpu Ренат Сакиев

Фото: @vchkogpu

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 14 ноября 2024 года в ходе конфликта на окраине аула Кош-Хабль уроженец селения Заюко участник СВО Ренат Сакиев наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель Валерий Барануков. Стоявший рядом с ним мужчина отделался переломом руки и тазовых костей. Сам же Ренат Сакиев, по данным правоохранительных органов, с места преступления скрылся и был объявлен в розыск.

Через три дня военнослужащий сдался, и ему оформили явку с повинной. Военный следственный отдел СКР по Черкесскому гарнизону предъявил ему обвинение в убийстве и покушении на аналогичное преступление (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Пятигорский гарнизонный военный суд арестовал Рената Сакиева до 14 января 2025 года, а в конце декабря этот срок был продлен.

Адвокат военнослужащего Мурат Меремуков обжаловал это решение в Южном окружном военном суде, указав, что арест — слишком жесткая мера пресечения для его подзащитного. По мнению господина Меремукова, следователем не были представлены необходимые обоснования того, чтобы поместить участника СВО под стражу, а судья не учел «положительные данные о личности обвиняемого».

Как выяснилось, господин Сакиев в марте 2023 года ушел добровольцем на специальную военную операцию, за «решительность и бесстрашие, проявленные в ходе выполнения боевых задач» в мае 2024 года награжден медалью Суворова. С июня того же года он проходил реабилитацию после ранения.

По версии защиты, следствие неправильно квалифицировало действия Рената Сакиева, а судьей «не учтено противоправное поведение одного из потерпевших», из-за которого и произошел конфликт.

Защита просила избрать фигуранту более мягкую меру пресечения, но апелляционная инстанция сохранила прежнюю. Учитывая, что дело не представляет особой сложности, уже весной расследование может быть закончено, а его материалы направлены в суд. При этом не исключено, что обвиняемый предпочтет сроку возобновление службы в зоне СВО.

Александра Ларинцева, Пятигорск