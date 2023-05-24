СИЗО «Кресты» официально переданы акционерному обществу «Дом.РФ»

Правительственная комиссия передала госкорпорации «Дом.РФ» комплекс СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу.

Как говорится в заявлении ведомства, акционерному обществу были переданы 24 объекта на участке. Решение о прекращении государственной регистрации права пользования ФКУ КП-8 УФСИН по Петербургу было принято правительственной комиссией и Росимуществом. Охранять участок будет ЧОП.

Напомним, что о намерении «Дом.РФ» продать на торгах бывшую петербургскую тюрьму стало известно осенью 2022 года. Как сообщалось ранее, продаже подлежит территория в 3,9 га, включая два здания следственного изолятора площадью 164 тыс. кв. м. В апреле 2023 года в список зданий добавили еще два новых объекта.

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