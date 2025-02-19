Набиуллина предупредила о «вирусе-потрошителе»

Банковская троянская программа SpyNote для Android участвовала в примерно 40-50% краж за последние полгода, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что лишь некоторые банки защищены от вредоносного приложения. Госпожа Набиуллина не уточнила, приложения каких банков до сих пор уязвимы для вируса.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка»,— сказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Госпожа Набиуллина заверила, что банковский сектор работает над тем, чтобы защитить клиентов от вируса. «Мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала»,— сказала она.

В январе МВД предупредило о распространении вируса Mamont через Telegram. Вредоносное ПО заражает устройства и собирает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи для доступа к платежным системам. Этот вирус умеет пересылаться всем контактам пользователя, но кроме того, для его распространения злоумышленники присылают своим жертвам apk-файлы, сопровождая их вопросами типа «Это ты на видео?».