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Коммерсантъ FM
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МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о распространении вредоносного ПО через Telegram. Вирус Mamont заражает устройства и собирает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи для доступа к платежным системам, сообщили в профильном управлении ведомства.

В управлении отметили, что рассылка направлена на различные группы людей, включая военнослужащих. Злоумышленники используют apk-файлы, сопровождая их вопросами типа «Это ты на видео?» или включающими слово «видео» в название.

При открытии таких файлов устанавливается приложение, заражающее устройство трояном Mamont. Этот вирус может автоматически пересылать файл всем контактам пользователя. Цель злоумышленников — доступ к платежным средствам пользователя. МВД призывает избегать открытия сообщений с неизвестными файлами, независимо от отправителя.

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