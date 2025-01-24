МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о распространении вредоносного ПО через Telegram. Вирус Mamont заражает устройства и собирает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи для доступа к платежным системам, сообщили в профильном управлении ведомства.

В управлении отметили, что рассылка направлена на различные группы людей, включая военнослужащих. Злоумышленники используют apk-файлы, сопровождая их вопросами типа «Это ты на видео?» или включающими слово «видео» в название.

При открытии таких файлов устанавливается приложение, заражающее устройство трояном Mamont. Этот вирус может автоматически пересылать файл всем контактам пользователя. Цель злоумышленников — доступ к платежным средствам пользователя. МВД призывает избегать открытия сообщений с неизвестными файлами, независимо от отправителя.