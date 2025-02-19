«Дом.рф» подал в московский суд три иска к иностранным банкам

В Арбитражный суд Москвы 17 февраля поступили три иска в адрес четырех иностранных кредитных организаций от банка «Дом.рф». Ответчиками выступают немецкие банки Ost-West Handelsbank, Commerzbank AG и J.P. Morgan SE, а также бельгийский Euroclear Bank, следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований к Commerzbank AG и J.P. Morgan SE составляет около 45 млн руб. В качестве ответчиков в этом иске также указаны российские подразделения этих кредитных организаций — «Коммерцбанк Евразия» и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». С Euroclear Bank истец требует взыскать порядка 491 млн руб. Иск к Ost-West Handelsbank заявлен на сумму более 96 млн руб. Этот банк — бывшая иностранная «дочка» ВТБ (VTB Bank Europe). Суть требований не уточняется.

Иск к Euroclear Bank также 14 февраля подал Сбербанк. Еще одним ответчиком в рамках иска был указан международный депозитарий Clearstream Banking. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд руб. в пользу Сбербанка. В декабре московский арбитраж взыскал с кредитной организации в пользу российского банка еще более $23 млн.