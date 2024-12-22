Суд взыскал с Euroclear Bank $23 млн в пользу Сбербанка

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank в пользу Сбербанка (MOEX: SBER) более $23 млн из-за блокировки счетов россйского банка. Дело касается счетов, которые Сбербанк открыл в 2003 и 2018 годах.

О решении суда сообщил ТАСС со ссылкой на документы. В них указано, что арбитраж взыскал с Euroclear Bank задолженность по счету №21312 в размере $20,9 млн. По счету №27936 размер взыскания составил $2,5 млн, по счету №77903 — $431 тыс. Также суд взыскал в пользу Сбербанка €2,5 млн, 547 тыс. швейцарских франков и проценты за пользование деньгами.

Сбербанк и Euroclear Bank заключали соглашение, по которому российский банк в 2003 и 2018 годах открыл в бельгийской кредитной организации три счета для хранения валюты и ценных бумаг клиетов. В 2022 году Euroclear Bank заблокировал эти счета из-за санкций.