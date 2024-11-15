Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд руб. в пользу «Сбера»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Сбербанка» к бельгийскому Euroclear Bank. Это следует из данных в картотеке Арбитражного суда. С Euroclear Bank суд взыскал около $25,6 млн, около €2,6 млн, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах. Общая сумма взыскания по актуальному курсу составила более 2,9 млрд руб.

Согласно иску, деньги в разных иностранных валютах находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года «Сбербанк» направил несколько распоряжений о переводе средств в другие банки. Распоряжения Euroclear Bank не исполнил, хотя на тот момент «Сбер» еще не находился под европейскими санкциями. Бельгийский банк объяснил это тем, что руководствовался другими нормативными актами Евросоюза, которые запрещали ему выполнять распоряжения «Сбербанка».

В сентябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к Euroclear Bank о выплате доходов по заблокированным активам. Суд постановил взыскать с европейского депозитария $1,4 млн. Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск к бельгйскому банку компании «ИТС-Групп» (доверительный управляющий комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Гринвич — жилая недвижимость»). Компания отсудила у Euroclear Bank $4,8 млн.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее о попытках инвесторов вернуть замороженные средства — в материале «Ъ FM» «Инвесторы собирают хрупкие схемы».