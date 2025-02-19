ВТБ: Кубань в 2024 году привлекла 85 млрд рублей на финансирование туробъектов

Краснодарский край в минувшем году привлек 85 млрд рублей на финансирование туробъектов, на сегодняшний день он лидирует по этому показателю среди других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным банка, по объему привлеченных на эти цели вложений идут Москва и Московская область (более 70 млрд руб.) и Алтайский край (19 млрд руб.). Всего клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства в минувшем годы было выдано более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд руб., уточнили в банке. Это более чем в 2,5 раза превышает объем выдач в 2023 году.

О росте туристического сегмента говорят и данные аналитического сервиса Первый ОФД. ПО его данным, в IV квартале прошлого года траты россиян внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть — до 19 млрд руб. по отношению к октябрю-декабрю 2023 года. В общей сложности перед новогодними праздниками на туристические услуги россияне потратили около 75 млрд руб. Треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть – на покупку готовых туров. По оценке аналитиков Первого ОФД, рост интереса россиян к внутреннему туризму сопутствует повышению спроса на качественные услуги проживания в отелях и гостиницах, а также на развлечения и рестораны.