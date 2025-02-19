Лавров: США готовы устранять «препоны» на пути к перспективным проектам с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогу состоявшихся накануне в Эр-Рияде переговоров с делегацией США Москва и Вашингтон начали отходить «от края пропасти» в двусторонних отношениях. По его словам, члены американской делегации выразили интерес «устранить препоны» на пути потенциальных проектов с Россией.

«Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность — это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере между Российской Федерацией и Соединенными Штатами»,— сказал Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

Фотогалерея О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде. Главное Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (в центре) и Юрий Ушаков (в центре слева) перед началом переговоров Фото: МИД России Сергей Лавров (в центре) и Юрий Ушаков (в центре слева) перед началом переговоров Фото: МИД России Смотреть

По его словам, пока необходимо «разгрести» наследие предыдущей администрации Джо Байдена, который «делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона». «команда (Трампа.— ''Ъ''), которая мыслит иначе, мыслит прежде всего категориями американских интересов, как они эти интересы понимают, разумеется»,— отметил Сергей Лавров.

После переговоров в Эр-Рияде Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях стран, а также сотрудничать в направлении экономических возможностей, которые могут возникнуть после завершения боевых действий на Украине.

О переговорах России и США — в материале «Ъ».

Лусине Баласян