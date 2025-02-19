Сийярто: Венгрия спасла остатки чести Евросоюза

Венгрия добилась исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, ограничения на которые были предусмотрены в 16-м пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России. Также вновь избежал запрета на работу российский «Метровагонмаш», который занимается техобслуживанием метро в Будапеште, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто

«Мы добились того, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать в Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии»,— рассказал господин Сийярто на канале М1 (цитата по ТАСС).

По его словам, Венгрия также не допустила введения санкций против патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр считает, что включение в черный список спортивных команд «бы насмешкой над всей системой ЕС» и венгерское правительство «спасло остатки чести» ЕС. О каких клубах речь, Петер Сийярто не уточнил.

По данным СМИ, постпреды 27 стран ЕС утвердили новый пакет санкций сегодня, 19 февраля. Он предусматривает в том числе запрет на импорт первичного алюминия. AFP сообщило, что ЕС также запретит вещание восьми российским СМИ и отключит еще 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Ожидается, что санкции вступят в силу 24 февраля, в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине.