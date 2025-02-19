Винтажные шубы вернулись в свет

The New York Times со ссылкой на данные крупнейшего маркетплейса предметов роскоши 1stdibs пишет, что спрос на винтажные меха по всему миру за год вырос на 14%. Среди топ-лотов шуба Gucci из лисьего меха 1997 года за $30 тыс. Но и это не предел. На российский ресейл-платформах есть позиции и за $90 тыс. Тренд на меховые винтажные изделия будет только нарастать, как и цена, уверены эксперты фэшн-рынка. А все потому, что модные дома почти перестали их отшивать. Иностранцы, как выяснил “Ъ FM”, активно ищут шубы люксовых брендов в России. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

У винтажных шуб новое прочтение. В этом сезоне их активно выгуливали американские модели, инфлюэнсеры Хейли Бибер, сестры Кайли и Кендалл Дженнер. В норковом полупальто от Джона Гальяно замечена и певица Рианна в Нью-Йорке. Соболя, рыси и лисы мелькают сейчас на американском горнолыжном курорте Аспен и в швейцарском Санкт-Мориц, на что обращают внимание журналисты The New York Times. А впереди ждет крупнейшая выставка Manhattan Vintage Show, которая в этот раз сделала акцент на раритетный мех ведущих модных домов.

Но даже винтажный мех называют опасной тенденцией. Пи Джей Смит — директор по модной политике Общества защиты животных США — заявил, что такой посыл может стать триггером для тех, кто захочет купить новую натуральную шубу. А мнение этого человека известно. Смит участвовал в процессе перехода к безмеховой моде по экологическим и экономическим причинам и убедил большинство люксовых брендов отказаться от натуральных шуб.

А они сейчас в тренде, замечет сооснователь проекта «Антиглянец» Наталья Архангельская: «Западные авторы связывают это с тем, что все очень устали от агрессивно навязанной экологической повестки. Помним активистов, которые лет 20 назад могли облить краской людей в натуральных шубах. Что касается общемирового тренда, сомневаюсь, что новые меховые изделия кто-либо осмелится носить, с гордостью демонстрируя их именно как новые.

Винтажный мех считается более этичным. Чтобы не выбрасывать, его снова носят либо перекраивают. Перешить старую шубу так, чтобы силуэт выглядел современнее — это тоже большой тренд».

Перекрой шубы зависит от типа меха. Самые дорогие в подгоне — соболя. Далее по сложности идут шиншилла, куница, рысь. Средняя цена за переделку в Москве начинается от 100 тыс. руб., в премиальных меховых ателье может стоить и 500 тыс. руб. На прошлых коллекциях пытаются заработать и продавцы, что разбирают гардеробы. На ресейл-платформах сейчас можно найти винтажные шубы практически всех мировых брендов. Так шуба из рыси коллаборации Valentino и Neiman Marcus продается почти за 8 млн руб., цена бутика якобы 20 млн руб.

И это уже экспортный товар, говорит основатель проекта Vintage Voyage Игорь Киссель: «Если купить гэдээровскую шубу за 20-30 тыс. руб. на "Авито" в идеальном состоянии, привезти ее на Манхэттен и выложить там за $10 тыс., ее с высокой вероятностью купят. Спрос абсолютно точно появился. Довольно редких меховых изделий мы продали в США с нашей ресейл-платформы прямой покупкой. Это были только норковые предметы. Dior 20-летней давности стоит не десятки тысяч долларов, а просто тысячи.

Ведущие бренды договорились животных не убивать, даже на фермах, и, наверное, это правильный тренд. Предложение ограничено тем, что уже изготовлено, поэтому цены на ресейле будут достаточно высокими, особенно на редкие виды меха.В России на официальных сайтах продавцов предметов роскоши представлены и текущие коллекции натуральных шуб от модных домов, что якобы отказались от меха. А как так вышло, поясняет эксперт по трендам в материалах для одежды в Британской высшей школе дизайна Анна Бикчурова: «Любой тренд всегда смотрит на аналитику, что в конкретном регионе продается. Бизнес есть бизнес.

Тренд на роскошь, где присутствуют, конечно же, меха, и без них эту эстетику не показать.

Не всегда отказ от меха 100-процентный по всей матрице. Это может быть заявление о том, что мы будем меньше его использовать, искать альтернативы. Все еще в поиске можем быть. Интересный момент: Карл Лагерфельд, когда он делал коллекцию для Fendi, рассуждал, мол, хорошо, мы можем убрать натуральный мех, но что мы тогда скажем о коже и о мясе, которое едят? Если уж идти по всей концепции, то на 100%. Собственно, почему Fendi и не отказался от этой истории».

По данным Fur Free Allianc международной коалиции по защите животных, за последние 10 лет мировое производство меха сократилось на 85%. Но он все равно останется на подиумах, это классика, как жемчуг. Тренд на уменьшение таких коллекций сохранится. Соболя и норки модные дома будут использоваться исключительно для стилизации одежды.

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Аэлита Курмукова