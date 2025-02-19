В Ставропольском крае за 2024 год в ДТП пострадали 33 электросамокатчика

За 2024 год в Ставропольском крае зафиксировано 33 происшествия с участием электросамокатов, в которых два человека погибли и 31 получил ранения. Об этом «Ъ-Ставрополь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 12 происшествиях пострадали несовершеннолетние до 18 лет. Среди совершеннолетних участников аварий самому старшему – 62 года.

В 2025 году на Ставрополье зафиксировано одно ДТП, в котором несовершеннолетний водитель электросамоката получил травмы и был доставлен в больницу.

Как ранее писал «Ъ», с 1 марта 2023 года Правилами дорожного движения РФ электросамокаты отнесены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). При пересечении проезжей части по пешеходному переходу их водители должны спускаться с самокатов и провозить их рядом. В темное время суток на них должны быть светоотражающие элементы.

Установлена и административная ответственность для водителей СИМов - за нарушение ПДД им грозит административный штраф от 800 до 1500 руб. Однако информацию о количестве привлеченных лиц к ответственности в 2024 году в ГУ МВД предоставить не смогли, пояснив, что отдельный учет для водителей самокатов полицейскими не ведется.

Евгения Балашова